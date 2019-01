Benatia op weg naar Qatar, Juve haalt Caceres, City gaat voor De Ligt

De transfermarkt is nog tot en met 31 januari geopend. Mis tot die tijd niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Caceres vervanger van Benatia

Volledig scherm © AP Martin Caceres lijkt terug te keren bij Juventus. De verdediger zou volgens Gazzetta dello Sport de vervanger worden van Medhi Benatia. De Marokkaan kiest voor het geld in Qatar, mede omdat hij in de rangorde achter Chiellini, Bonucci en Rugani staat.



Caceres speelde in het verleden al voor Juve, met trainer Conte won hij een kampioenschap en met Allegri, de huidige coach, won hij er ook twee. De Uruguayaan ondergaat vandaag nog enkele medische testen voordat hij overkomt van Lazio.

Diego Godin naar Internazionale

Diego Godin stapt aan het einde van dit seizoen over naar Internazionale, zo weet Sky Sports. De Uruguayaan komt transfervrij over Atletico Madrid. De 115-voudige international speelt sinds 2010 in de Spaanse hoofdstad. In totaal speelde hij 373 wedstrijden in het shirt van Los Colchoneros.

Tweede Lukaku onderweg naar Premier League

Volgens Sky Sports speelt er binnenkort een tweede Lukaku in de Premier League. Jordan, de jongere broer van Romelu Lukaku, zou onderweg zijn naar Newcastle. Enkel de medische testen staan de overgang nog in de weg. De 24-jarige verdediger zou op huurbasis overkomen van Newcastle.

Eerder speelde de Belg al voor KV Oostende en Anderlecht. Ook speelde Lukaku al zeven keer voor de Belgische nationale ploeg.

Batshuayi kan transfer naar Monaco vergeten

Thierry Henry werd gisteren op non-actief gezet door AS Monaco. Dat de Fransman op non-actief gezet wordt, heeft louter een juridische betekenis. In de praktijk betekent het met zekerheid zijn ontslag. Dat heeft ook gevolgen voor de transfer van Michy Batshuayi. Op voorspraak van Henry, die de spits goed kent van zijn tijd in de technische staf van de Belgische nationale ploeg, stond Batshuayi erg dicht bij een overgang naar het prinsdom. Het vertrek van Henry betekent daarom het einde van die onderhandelingen.

Batshuayi viel de voorbije maanden uit de gratie bij Valencia, dat hem huurt van Chelsea. De Spaanse club wil van hem af. Alleen zijn er niet veel clubs die financieel sterk genoeg staan om hem er weg te halen. Chelsea wil graag zo’n 45 miljoen vangen voor zijn spits.

Volledig scherm Michy Batshuayi en Thierry Henry. © BELGA

Mislukte De Jong-deal kost PSG-directeur baan

Antero Henrique moet vrezen voor zijn baan als technisch directeur van Paris Saint-Germain nu hij er niet in is geslaagd om Frenkie de Jong binnen te halen. Volgens ESPN zijn de Qatarese eigenaren klaar met de 50-jarige Portugees nu de Ajacied toch voor Barcelona heeft gekozen. Henrique, die in juni 2017 bij PSG de opvolger werd van Patrick Kluivert, lukte het eerder al niet om Lucas Paqueta te contracteren. AC Milan kaapte de Braziliaan van Flamengo voor zijn neus weg.

Volledig scherm Antero Henrique. © AFP

Zeneli op weg naar Stade de Reims

Arber Zeneli vertrekt vermoedelijk snel bij Heerenveen. De aanvaller reist vandaag naar Frankrijk om met Stade de Reims te onderhandelen over een contract, zo meldt zijn club. Zeneli speelt nu drie jaar in Friesland. Het contract van de voormalig Zweeds jeugdinternational loopt na dit seizoen af. Zeneli kreeg in 2016 van de FIFA toestemming om voor Kosovo uit te komen. Hij is geboren en getogen in Zweden, maar kwam als kind van Albanees-Kosovaarse ouders ook in aanmerking voor het nationale elftal van Kosovo.

Bij Heerenveen maakte Zeneli zeventien doelpunten in de eredivisie. Dit seizoen staat de teller op drie treffers in de competitie. Stade de Reims is de nummer twaalf uit de hoogste Franse competitie.

Volledig scherm Arber Zeneli. © ANP Pro Shots

City: De Ligt voor Otamendi

Barcelona heeft zijn oog laten vallen op Nicolas Otamendi. De 30-jarige Argentijn is geen vaste waarde meer bij Manchester City en kan deze winter een transfer maken. Volgens The Sun wil trainer Pep Guardiola de verdediger graag kwijt. Matthijs de Ligt moet in Manchester zijn opvolger worden. The Citizens, die er niet in slaagden om Frenkie de Jong vast te leggen, willen een serieuze poging wagen om het andere wonderkind van Ajax los te weken.

Volledig scherm Nicolas Otamendi © Action Images via Reuters

Bulthuis naar Korea

Dave Bulthuis zet zijn loopbaan voort in Zuid-Korea. De verdediger vertrekt per direct naar Ulsan Hyundai, een club die uitkomt in de Aziatische Champions League. Bulthuis speelde slechts één jaar in Friesland na zijn overstap uit Azerbeidzjan (FK Qabala). Hij speelde in Nederland ook voor FC Utrecht en in Duitsland voor FC Nürnberg. ,,Dave wilde graag nog een keer een buitenlands avontuur aangaan en ook wij stonden open voor een vertrek‘’ , aldus technisch manager Gerry Hamstra op de website van de Friezen.

Volledig scherm Dave Bulthuis. © Henk Jan Dijks