Beoogde voorzitter Cambuur trekt zich terug na onrust rondom aanstelling

,,De onrust die is ontstaan, is niet in het belang van de club en dat moet altijd voorop staan bij iedereen”, zegt Smid. ,,Om de rust te laten terugkeren, trek ik mijn kandidatuur als voorzitter van de raad van commissarissen in en zal ik de club blijven steunen waar ik kan in mijn rol als erevoorzitter en certificaathouder.”

De Stichting Cambuur, het hoogste orgaan van de Friese voetbalclub, had Smid voorgedragen voor de vacante positie van rvc-voorzitter. Die voordracht viel echter bij lang niet iedereen goed. Zo dreigden volgens de Leeuwarder Courant financieel directeur Gerald van den Belt en twee commissarissen op te stappen als Smid in een officiële rol zou terugkeren. Smid haalde Cambuur in 2011 uit de financiële problemen en was tot 2018 voorzitter van de rvc.

Cambuur gaat aan kop in de Keuken Kampioen Divisie en hoopt dit seizoen te promoveren naar de eredivisie. Trainer Henk de Jong zei vrijdag te hopen dat de rust snel terugkeert in Leeuwarden. De Jong maakte zich vooral sterk voor het behoud van Van den Belt. ,,Hij is een rustpunt, een kwaliteitsman, een topbestuurder in voetballand. Daar moet je heel zuinig op zijn. We moeten zorgen dat de rust erin blijft”, aldus de trainer bij FOX Sports.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.