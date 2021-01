Berghuis en Antony van grote waarde, Dumfries en AZ’ers zetten magere prestatie neer

Feyenoord – PSV 3-1

Feyenoord: Marsman 7,5; Geertruida 6 (74. Nieuwkoop -), Botteghin 7, Senesi 6,5, Malacia 6,5; Toornstra 6 (83. Wehrmann -), Fer 6,5, Diemers 7; Berghuis 7,5, Linssen 7,5 (81. Jørgensen -), Haps 7. PSV: Mvogo 5; Dumfries 4,5, Teze 5, Boscagli 5, Max 6 (79. Vertessen -); Rosario 5, Sangaré 5,5; Thomas 5 (57. Ihattaren 5,5), Mauro 4,5; Zahavi 4,5, Malen 4,5. Scheidsrechter Higler: 7. Man of the match: Steven Berghuis speelde tegen PSV weer als vanouds. De aanvoerder van Feyenoord liet zich onder andere gelden met een goal.

AZ – Ajax 0-3

AZ: Bizot 5; Sugawara 5, Hatzidiakos 5, Martins Indi 5, Wijndal 6; Midtsjø 6, Stengs 5, Koopmeiners 6; Gudmundsson 4,5 (64. Evjen -), Boadu 4,5, Karlsson 5 (77. Aboukhlal -).

Ajax: Onana 7,5; Rensch 6 (63. Timber -), Schuurs 6, Martinez 6,5, Blind 7; Gravenberch 6, Álvarez 6,5; Antony 7,5 (75. Neres -), Klaassen 7 (89. Labyad -), Tadic 6,5; Haller 5,5 (88. Brobbey -).

Scheidsrechter Nijhuis: 7.

Man of the match: Met enkele fraaie, katachtige reddingen was André Onana belangrijk voor Ajax tegen AZ. AZ kreeg in Alkmaar namelijk genoeg kansen om het Ajax moeilijker te maken dan het uiteindelijk deed. De Kameroener staat fier bovenaan in de eredivisie als het gaat om percentage reddingen (80 procent).