Berghuis en Brobbey behoeden defensief wankel Ajax voor puntenverlies in Waalwijk

Ajax is een zwakke eerste helft waarin het open huis hield, te boven gekomen tegen RKC. Dat was te danken aan Brian Brobbey en vooral Steven Berghuis, die de koploper met twee beauty’s bij de hand nam in de generale voor de Champions League-kraker tegen Liverpool: 1-4.

Al in de openingsfase toonde RKC dat Ajax de zaken defensief nog steeds totaal niet op orde heeft. Zo liet Pelle Clement een opgelegde kans op de openingstreffer liggen. Pasveer redde, maar werd bij de eerstvolgende Brabantse aanval alsnog klopt door een fraai wippertje van Michiel Kramer. Ditmaal bracht de VAR, die constateerde dat de spits nipt buitenspel stond, redding voor Ajax. Thierry Lutonda was de volgende die alleen voor Pasveer opdook, maar de linksback van RKC hielp de kans al struikelend om zeep. En dan was er pas een kwartier gespeeld.

In de fase erna beet Ajax meer van zich af, resulterend in de eerste mogelijkheden ook. En de treffer volgde aan die kant ook al snel. Nog niet toen Etienne Vaessen een schuiver van Davy Klaassen met de voeten redde, maar wel toen Steven Berghuis een paar minuten later zijn fijne techniek etaleerde, door Jurriën Timber eerst met buitenkant links te lanceren en vervolgens op aangeven van Steven Bergwijn de bal in de verre hoek te duwen.

Even leek Ajax de thuisclub, die ondanks het stempel van degradatiekandidaat al twintig keer trefzeker in de eredivisie was maar woensdag met reserves ook sneuvelde tegen amateurs in de KNVB-beker, volledig in de tang te hebben en op weg naar een gemakkelijke avond. Daartoe miste Davy Klaassen echter een gigantische kans, door de bal niet in het lege doel maar tegen een RKC’er aan te schieten.

Volledig scherm Kramer schiet binnen, maar de VAR oordeelt later dat hij buitenspel stond. © Pro Shots / Stanley Gontha

Met die misser hield Klaassen de Waalwijkers in de wedstrijd. Met nieuw, defensief geschutter hielp de landskampioen RKC zelfs langszij. Ajax hield na balverlies steeds open huis, waar vooral de behendige uitblinker Iliass Bel Hassani en de vogelvrije Lutonda van konden profiteren. In een reeks kansen liep Clement op aangever van Kramer de 1-1 binnen. Pasveer voorkwam voor rust nog erger door Lutonda het scoren te beletten.

Trainer Alfred Schreuder, die zijn elftal na de monsterscore tegen Excelsior intact had gehouden, greep halverwege alsnog hard in. Daley Blind, op slag van rust op de bon geslingerd voor commentaar op de leiding, bleef net als Álvarez achter in de kleedkamer. Ajax kwam daar getergd uit, resulterend in een dominante openingsfase waarin de koploper het uitduel ook besliste. Opnieuw nam Berghuis zijn ploeg daarbij bij de hand. Zijn eerste goal mocht er al wezen, maar zijn tweede, een afvallende bal die met een dropkick de bovenhoek in streepte, was nog veel fraaier.

De in de eerste helft ongelukkige Brian Brobbey nam tien minuten later de beslissende goal, en tien minuten voor tijd met nog een rake schuiver de laatste goal voor zijn rekening. Zo voorkwam Ajax na rust averij, maar toonde RKC wel aan dat het (defensieve) lek bij de Amsterdammers nog lang niet helemaal boven is. Met Liverpool, en voor het WK ook Rangers FC en PSV nog voor de boeg, hebben de trainer en het opnieuw aan mutaties onderhevige elftal daar nog een hoop huiswerk te verrichten.

De mooiste van de avond kwam van de schoen van Berghuis:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.