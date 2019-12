Berghuis geniet van glansrol: ‘Lessen van Van Persie neem ik mee’

,,Poh, het kan niet beter”, stelde de glimlachende Steven Berghuis bij FOX Sports. ,,Het was een redelijk gelijkopgaande wedstrijd met goede fases van beide ploegen, denk ik. Het verschil was dat wij scoren op de goede momenten. We hebben het verdiend vandaag, al kon het alle kanten op. Ook Kenneth (Vermeer, red.) houdt ons een paar keer in de race.”



Berghuis benutte twee strafschoppen, maar opende de score na 19 minuten op fraaie wijze. De buitenspeler dook met een atletische snoekduik op in de rug van de verbouwereerde Olivier Boscagli en zette Feyenoord met een rake kopbal op het juiste spoor. ,,Met Van Persie heb ik veel gewerkt aan dit soort situaties. Hij legt me uit in welke gebieden ik moet komen om te scoren. Die lessen neem ik mee in de wedstrijd.”



Bekijk hier de samenvatting van Feyenoord - PSV (premium).