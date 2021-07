Berghuis vs. Antony: de cijfers van de nieuwe concurrenten bij Ajax

Door Nik Kok



Als alles tegenzit, of meezit, - het is maar net hoe je het bekijkt – speelt Antony op 7 augustus de Olympische finale in Tokio voor Brazilië. Niet met de minste spelers. Ook Olympique Lyon (Bruno Guimarães), Sevilla (Diego Carlos), Aston Villa (Douglas Luiz) en Everton (Richarlison) zien hun Brazilianen met lede ogen pas laat in de voorbereiding instromen. En dat terwijl Antony nu al een tijd in touw is met de olympische ploeg. Niet gek misschien dat Ajax hem aanvankelijk verbood om aan het niet in de FIFA-kalender passende toernooi mee te doen.