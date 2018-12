Bergwijn doet boodschappen voor voedselbank Almere

Bergwijn ontving van PSV-sponsor Jumbo voor zo’n 1000 euro aan waardebonnen vanwege commerciële activiteiten en besloot daarmee te gaan shoppen in de stad waar hij opgroeide. “Goed eten is heel belangrijk. Als je hoort hoeveel mensen en gezinnen niet veel te eten hebben, wil ik graag mijn steentje bijdragen”, zei Bergwijn bij Omroep Flevoland.



,,Ik was helemaal verbaasd. Wat een gaaf kerstcadeau!”, aldus Millicent Schepman namens de stichting. ,,Alle houdbare producten die we binnenkrijgen, stoppen we in boodschappentassen om uit te delen. Voor 1000 euro kunnen we echt heel veel producten toevoegen.’' Bergwijn meldde zich in een shirt van de stichting bij de lokale Jumbo.