Bergwijn en Ihattaren loodsen PSV langs taai Heracles

Record

Met de gele kaart van Denzel Dumfries kwam de teller voor PSV op 7 kaarten vanavond en daarmee evenaarde de ploeg uit Eindhoven het clubrecord. Alleen op 13 maart 1993 pakte PSV ook 7 kaarten (allemaal geel) in een eredivisieduel (1-1 uit bij Feyenoord). Door Maarten Wijffels



Als laatste voegde PSV zich in Almelo bij het rijtje koplopers in de eredivisie. Drie duels gespeeld, zeven punten. Gezien de achtbaan waarin PSV momenteel zit, waren de punten vanavond meer dan welkom. En de zege in Almelo was al met al ook verdiend. Al liet Heracles wel na om de ploeg van Mark van Bommel pijn te doen. Zeker voor de pauze.



Van Bommel zou wensen dat hij op zo’n avond coach was van het PSV waarin hij zelf speelde vroeger. Onder Guus Hiddink. In die zin dat die ploeg wedstrijden op een goede manier saai kon winnen. Een vroege 1-0 voorsprong zoals gisteren? Dat was bijna een garantie voor een avond waarop de deur op slot ging en tegen het einde nog de 0-2 viel.

Het PSV van nu is nog niet zover dat het al ‘zakelijk’ kan winnen. Het moet op adrenaline en enthousiasme. En op basis van de klasse van individuele spelers. Neem het doelpunt dat Steven Bergwijn maakte. Hij kreeg na een kwartier de bal ter hoogte van de middencirkel, draaide in één keer door in zijn aanname en na een dribbel over een meter of 20 schoot hij precies in de hoek raak. Detail nog voor de échte liefhebber: het schot zeilde in één keer tegen het net, zonder stuit vooraf.

Volledig scherm © BSR Agency

Het was ook de eerste goal van Bergwijn deze competitie, twee dagen nadat ie zijn contract met een jaar verlengde en daardoor definitief bij PSV blijft. En hij zal moeten blijven scoren, als één van de mensen die het moeten compenseren dat PSV meer dan 40 goals kwijt na het vertrek van Luuk de Jong en het op handen zijnde afscheid van Hirving Lozano.

Maar zoals gezegd: rust in het spel, nee, dat bracht de 0-1 niet. Er waren te veel momenten dat de thuisploeg dwars door de as van PSV heen voetbalde. Het leidde tot schoten die naast en over gingen en Jeroen Zoet pakte na 25 minuten knap een pegel van Teun Bijleveld.

Uitbundig

Volledig scherm © BSR Agency Van Bommel had zijn opstelling weer herschikt. Gedwongen dit keer, want Armindo Bruma ligt er voorlopig uit met de spierblessure waarmee hij uitviel tegen FK Haugesund. In zijn plaats startte nu Mo Ihattaren, in een hangende rol vanaf de rechterkant, met de vrijheid om naar binnen te komen. Het 17-jarige talent besliste na een uur spelen de wedstrijd. En ook dit was een fraai doelpunt, opgezet door Erick Gutiérrez met een lange bal op Cody Gakpo en afgerond door Ihattaren, die de bal in de doelmond als het ware duwde naar de verre hoek.

Gakpo en Ihattaren vierden de treffer net zo uitbundig als ze deden in februari van dit jaar. Toen speelden ze voor het eerst samen in PSV 1 en maakte Gakpo zijn eerste eredivisiedoelpunt tegen Fortuna. Nu is de ban ook bij Ihatteren gebroken.

Gakpo is een aardige speler om te volgen in deze fase bij PSV. Ook typisch zo’n talent bij wie de barometer nog alle kanten uitslaat. Als de geboren Eindhovenaar invalt in wedstrijden is ie altijd goed en vast aan de bal. Start-ie in de basis, dan heeft hij het moeilijker. Het is met een lelijk woord een ‘proces’, waar bijvoorbeeld Donyell Malen vorig seizoen mee te maken had. En ook iemand als Memphis, toen die van invaller basisspeler werd bij PSV.