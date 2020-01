Bergwijn: Ik ben geen rat, slang of een matennaaier

VideoPSV ligt op ramkoers met Steven Bergwijn (22). Volgens de clubleiding weigerde de aanvaller gisteren mee te doen tegen FC Twente. Hij wil per direct naar Tottenham Hotspur, maar PSV voelt zich gepiepeld en werkt vooralsnog niet mee. Kroniek van een explosieve zondag in Eindhoven.

Door Maarten Wijffels



Het is zondagmorgen rond de klok van 9.00 uur. Ernest Faber krijgt een telefoontje. Het is Steven Bergwijn die zijn trainer belt. Als Faber opneemt, heeft zijn beste speler een boodschap. ,,Stevie zei: ik wil liever niet spelen tegen Twente vanmiddag, ik ben bezig met een transfer.’’



Faber denkt in een tel terug aan een dag eerder. Bij de training van zaterdag voor het thuisduel met FC Twente is hij alle spelers afgegaan. Hij vraagt of ze klaar zijn om te spelen. Want hij heeft alleen spelers nodig ‘die nog willen strijden voor PSV’. Faber: ,,Stevie zei toen: ‘Ja, trainer, ik ben erbij’. Dus heb ik hem in mijn opstelling gezet.’'

Quote Ik heb Ernest gebeld en hem gezegd dat er dingen spelen. Steven Bergwijn Maar nog geen 24 uur later staat Bergwijn er heel anders in. ,,Wat ik heb geantwoord? Ik kan op zo’n moment alleen maar doorschakelen. En dat heb ik gedaan’', vertelt Faber deze zondagavond, een uur na het 1-1 gelijkspel tegen Twente. ,,Ik heb nog wel gevraagd in het teambelang te denken. Maar je kunt wel op je strepen gaan staan, als het niet vanuit het hart komt om supermooi afscheid te willen nemen, dan niet. Ieder zijn keuze.’'

Faber krast Bergwijn dus weer uit zijn opstelling. Hij gaat verder met zijn voorbereiding op de wedstrijd en hoort dan wel hoe het afloopt. Want ondertussen is ook de directie van PSV bezig met de vertrekwens. Dat wil zeggen: er wordt overlegd wat te doen. Het gaat om Tottenham Hotspur. Dat is ze bij PSV drie dagen eerder duidelijk geworden. Toen speelde Bergwijn nog mee voor de beker tegen NAC. Hoe dat ging? Nauwelijks vijf minuten na de ontluisterende uitschakeling stuurde zaakwaarnemer Fulco van Kooperen een berichtje naar de PSV-leiding. De strekking: Wij zetten in op een vertrek, nog voor 31 januari.

Bergwijn.

Bergwijn is al wat langer gefrustreerd. Hij ziet PSV afglijden. De gedachte knaagt dat zijn plek in de EK-selectie van Oranje misschien op de tocht komt. Maar er zijn ook mensen die hem zeggen rustig te blijven. Juist nu kan hij bondscoach Ronald Koeman laten zien dat hij de kar kan trekken. Bij PSV. Waar bijvoorbeeld ook - niet onbelangrijk - Ruud van Nistelrooy rondloopt. De trainer van PSV onder 19 wordt deze zomer tijdens het EK assistent van Koeman.

Steven Bergwijn.

In Breda vertelt Ernest Faber daar op donderdagavond allemaal niets over. Hij zegt alleen: ,,Ik heb niet gezien dat iedereen er nog volledig voor wilde gaan in deze wedstrijd. Ik heb meer informatie dan jullie, maar ik zeg nu alleen: als spelers niet willen, gaan ze maar weg.’'

Piepelen

Alleen: nu, op zondagmorgen, ligt er voorlopig geen bod waar PSV ‘ja’ op wil zeggen. Er zijn berichten dat het om 30 miljoen euro zou gaan, maar dat is voor de media nooit exact te verifiëren. Maar sowieso leeft binnen de PSV-top ook de gedachte: we laten ons verdorie niet zomaar piepelen door een speler die op deze manier de club in de steek laat. Dan stellen wij ons zakelijk hard op. Om kort te gaan: PSV heeft geen deal met Spurs en verleent Bergwijn dus ook géén toestemming om naar Londen te vliegen voor een medische keuring. Sterker: in de uren na afloop van PSV - FC Twente klinkt: als Bergwijn tóch is afgereisd, heeft hij ‘een issue’ met de club.