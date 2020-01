Bergwijn is close met Van Bommel: hij weg, ik ook weg

Laatste elf duels: PSV degradatie­kan­di­daat

11:48 Dat PSV volledig de weg kwijt is, blijkt wel uit een ranglijst over de laatste dikke drie maanden. Als we die periode aanhouden, is PSV een degradatiekandidaat. Op de ranglijst sinds 18 oktober 2019 staat PSV op de 11de plaats, met maar vier punten meer dan de hekkensluiter FC Twente. FC Emmen en Fortuna presteren al maanden beter dan PSV.