Bergwijn: Over het doelsaldo hoeven we niet te praten

,,We waren niet best”, stelde hij voor de camera van Fox Sports. ,,In deze situatie moet je gewoon die wedstrijd winnen. Voorlopig hoeven we in elk geval niet over het doelsaldo te praten.” Ajax won dit weekeinde immers met ruime cijfers van Excelsior (6-2) en breidde de voorsprong qua doelsaldo verder uit.



,,Je mag zeker wat meer verwachten van ons in eigen huis”, vervolgde Bergwijn zijn verhaal. ,,Vandaag hebben we best veel kansen gecreëerd, maar te veel gingen er niet in. In de eerste helft speelden we trouwens niet goed onder De Graafschap uit. Ik weet niet waar het aan lag. Of we kampioen worden als we nog vier wedstrijden winnen? We gaan het zien, hoop het wel.”