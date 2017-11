Bergwijn terug in de basis, De Jong naar de bank

PSV scoorde vorig jaar met name in de eerste seizoenshelft moeizaam en dat was in mei terug te zien op de topscorerslijst. Geen enkele PSV'er was in de hoogste regionen terug te vinden. Met 10 treffers was Gastón Pereiro de meest doeltreffende man en dat was een evenaring van het dieptepunt in de PSV-historie. In seizoen 1993-1994 scoorden Nii Lamptey en Arthur Numan allebei 10 keer en zij waren destijds de meest productieve spelers.



Hirving Lozano heeft nog een treffer nodig om de twee handen vol van Pereiro van vorig jaar nu al te evenaren. Alle goals van Lozano ontstonden tot nu toe uit open spel en dat lukte vorig seizoen in het hele voetbaljaar geen enkele PSV'er. Davy Pröpper kwam toen tot zes treffers uit open spel.