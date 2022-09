Berry van Aerle sneert naar Ronald Waterreus na kritische PSV-column: ‘Hij komt weer onder steen vandaan gekropen’

Ronald Waterreus heeft in zijn column in De Limburger keihard uitgehaald naar PSV-directeur Marcel Brands en verwacht dat hij snel vertrekt uit Eindhoven. Op zijn beurt kreeg de voormalig PSV-doelman een tikkie terug van clubicoon Berry van Aerle.

Waterreus vond het interview van Brands op PSV TV over het vertrek van John de Jong fnuikend. ,,In plaats van antwoorden te geven op het vertrek van De Jong, riep Brands alleen maar meer vragen op”, constateert Waterreus. ,,Al gaf zijn lichaamstaal, onbedoeld vermoedelijk, wél één heel duidelijk antwoord. Ofwel: dat Brands’ eigen vertrek bij PSV eveneens een kwestie van tijd is.”

Die kritiek schoot bij mister PSV Berry van Aerle in het verkeerde keelgat. ,, Ach ach ach er is weer wat loos bij PSV en hij komt weer onder zijn staan vandaan gekropen", reageerde de oud-international via Twitter op de column.

Waterreus schrijft in zijn column dat hij vermoedt dat Brands via een vluchtig geschreven A4'tje van de perschef antwoorden gaf. De hele redenatie om afscheid te nemen van John de Jong sloeg volgens de oud-doelman, die ook kritisch is op de raad van commissarissen van PSV, als een tang op een varken.

Verbazing

Tijdens het gesprek met de pers gaf Brands zaterdag aan dat er vanuit twee scenario's waren geschreven voor het afscheid van De Jong. Eentje voor het geval het vertrek eerder was uitgelekt en eentje voor het geval dat niet gebeurde. Dan was het vertrek van De Jong pas maandagmorgen wereldkundig gemaakt. ,,U mag gerust weten dat ik bijna van mijn stoel viel van verbazing, zo fnuikend was het interview”, zegt Waterreus.

Hij denkt wel dat de raad van commissarissen het goede voor heeft met PSV, maar ziet ook een rare gang van zaken. Enerzijds is er grote ambitie en anderzijds wilde men verkoop van een van de beste spelers realiseren. ,,Snapt u het nog? Nog los van het feit dat de twee argumenten haaks op elkaar staan, zaait de club hiermee verwarring”, vindt Waterreus, die de raad van commissarissen van PSV een gebrek aan inlevingsvermogen verwijt.