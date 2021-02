Bert Konterman maakt seizoen af als interim-trainer bij PEC Zwolle

Groen licht van KNVBBert Konterman (50) is aangesteld als interim-trainer van PEC Zwolle, waar John Stegeman vorige week werd ontslagen. Hij was de afgelopen jaren actief als jeugdtrainer bij de KNVB en begint nu aan zijn eerste job als hoofdtrainer op het hoogste niveau. Gisteravond tegen Heerenveen (4-1 winst) zat Leeroy Echteld eenmalig als interim-trainer op de bank. PEC Zwolle staat nu twaalfde, met twaalf punten voorsprong op Willem II.

Na de zomer gaat Konterman weer verder bij de KNVB als coach van Oranje onder 19 jaar. In Zeist zou Konterman dit seizoen aan het hoofd staan van het nationale team dat mee zou doen aan de (uitgestelde) EK-kwalificatie voor het EK onder 19 en het WK voor spelers onder 20 jaar in Indonesië. Vanwege de coronapandemie vonden beide evenementen echter geen doorgang.



De in Rouveen geboren Konterman is geen onbekende van de club. In totaal speelde hij vanaf eind jaren 80 drie seizoenen in het eerste elftal. Het was de springplank naar een mooie carrière die onder meer leidde langs Feyenoord, Rangers en Oranje, waar hij twaalf interlands voor speelde.



Bekijk hier de samenvatting van PEC Zwolle - Heerenveen (Premium)

Konterman laat in een eerste reactie weten blij te zijn met deze kans: ,,Bij PEC Zwolle is het voor mij als voetballer allemaal begonnen en het voelt dan ook goed om tijdelijk terug te keren op het oude nest. De club heeft het afgelopen decennium een ontzettend mooie ontwikkeling doorgemaakt en zit nu een paar maanden in een tussenfase. Toch valt er juist in deze periode veel te winnen. Want naast zoveel mogelijk resultaat uit de tien resterende wedstrijden behalen, heb ik als doel gesteld om het enthousiasme en de energie binnen de lijnen verder te laten toenemen. Ook wil ik graag een bijdrage leveren aan de individuele groei en ontwikkeling waar we als team weer onze vruchten van plukken. Het werkt daarbij in mijn voordeel dat ik een aantal jongens uit de selectie al ken vanuit de vertegenwoordigende jeugdteams bij de KNVB en mijn eerdere periode in Zwolle. Ik heb erg veel zin in deze job en kan niet wachten om met de selectie het veld op te gaan.”

Technisch manager Mike Willems over de tijdelijke aanstelling van de oud-international: ,,Bert is op dit moment de meer dan geschikte kandidaat voor de vacante positie. Hij komt uit de regio en kent de club door en door. In het verleden heeft Bert hier namelijk zowel als voetballer, jeugdtrainer en als technisch manager gewerkt. Daarnaast heeft hij de voorbije jaren veel ervaring opgedaan bij vertegenwoordigende jeugdteams van Oranje. Bert weet wat er nu van hem gevraagd wordt en kan zijn expertise overbrengen op de spelersgroep.”

Konterman zal naast Echteld worden bijgestaan door assistent-trainers Gert Peter de Gunst, Henry van der Vegt en keeperstrainer Jacques Storm. Het zou de bedoeling zijn dat Art Langeler vanaf komend seizoen de hoofdtrainer is in Zwolle. Langeler is nu nog directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB.

Volledig scherm Bert Konterman in 1999 met Feyenoord-coach Leo Beenhakker. © anp