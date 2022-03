Bescheiden Arnaut Danjuma Groeneveld gaat voor zijn kans bij Oranje

Arnaut Danjuma Groeneveld wil de komende interlandperiode zijn kans bij het Nederlands elftal definitief pakken. De aanvaller is bij Villarreal aan een sterke periode bezig en hoopt een belangrijke waarde te zijn in het nieuwe systeem dat bondscoach Louis van Gaal voor ogen heeft.

,,Ook in tijden dat het goed gaat, moet je bescheiden blijven. Ik wil er niet te blij over doen”, zegt Danjuma in Zeist, waar het Nederlands elftal deze week bijeen is voor de komende oefeninterlands tegen Denemarken (zaterdag) en Duitsland (volgende week dinsdag).

Met Villarreal bereikte de 25-jarige oud-speler van onder meer NEC vorige week verrassend de kwartfinales van de Champions League. De Spanjaarden wonnen in Turijn met 3-0 van Juventus, nadat het eerste duel in 1-1 was geëindigd. Danjuma nam zelf, uit een strafschop in blessuretijd, de derde treffer voor zijn rekening.

Quote Je moet weten wanneer je diep moet gaan en wanneer je je moet laten zakken. Ik denk dat ik die kwalitei­ten ook beheers. Arnaut Danjuma Groenveld

,,We wisten dat als het bij Juventus in het begin niet zou lopen, de fans zich wel eens tegen hun eigen spelers zouden kunnen keren”, kijkt Danjuma terug. ,,Het was voor ons een voordeel dat het uitdoelpunt niet meer dubbel telde. Toen het lang 0-0 bleef in Italië, kregen we in de tweede helft steeds meer ruimte. Het ging precies volgens plan eigenlijk.”

Bij zijn vorige club Bournemouth speelde Danjuma echt aan de linkerkant, bij Villarreal is hij ook geregeld centraal in de voorhoede te vinden. ,,Ik ben niet gebonden aan de zijlijn, ik heb veel vrijheid. Dat past goed bij mijn spel”, legt de snelle aanvaller uit.

Van Gaal, die vandaag positief testte op het coronavirus en daarom voorlopig in isolatie zit, wil deze week een nieuw spelsysteem implementeren. Duidelijk is dat Oranje met drie centrale verdedigers gaat spelen. Of dat dan 3-4-3 of 5-3-2 of 3-5-2 wordt, moet Van Gaal nog bekijken.

,,Ik denk dat iedereen wel weet wat de bondscoach heeft neergezet in 2014. Dat was ook met een ander systeem”, zegt Danjuma. ,,Als je een bondscoach hebt die heel goed weet hoe een systeem werkt en er heel veel verstand van heeft, dan kan hij het de spelers snel leren.”

Of Danjuma aan de linkerkant uitkomt of links centraal in de voorhoede, maakt hem niet zoveel uit. ,,Ik ben geen spits die je lange ballen moet geven en die goed met het hoofd is. Maar er komt denk ik een nieuwe generatie spitsen aan. Als je kijkt hoe Kylian Mbappé in de spits functioneert. En Erling Haaland ook, met veel loopacties in de diepte. Je moet weten wanneer je diep moet gaan en wanneer je je moet laten inzakken. Ik denk dat ik die kwaliteiten ook beheers.”