Bestuurscrisis Willem II naar kookpunt: commissarissen doen boekje open

De rvc hield zich tot gisteren aan de afspraak dat de interne strijd bevroren zou blijven tot half september. Publicaties in het Brabants Dagblad van maandag en de bijeenkomst van de Clubraad vanavond, waarvoor de rvc niet uitgenodigd is, waren aanleiding om het stilzwijgen te doorbreken. In een brief aan de Clubraad en in een gesprek met deze krant doet de rvc haar kant van het verhaal.



,,Dat Van Gool niet de man is die Willem II in de toekomst verder kan brengen, is een pijnlijke conclusie. Het is de slotconclusie van een lang proces, want we zijn zeker niet over een nacht ijs gegaan", zegt Buckens. ,,Van Gool heeft veel verdiensten voor Willem II. Hij is sterk in de omgang met sponsors en geniet vertrouwen van een groot deel van de supporters. Daarom wilden wij hem door de voordeur laten vertrekken. Dat is nu niet meer mogelijk."