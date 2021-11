Betaald voetbal broedt op uitstel van speelrondes na ‘harde klap’ van kabinet

Vandaag is bij de KNVB gesproken over een alternatief scenario, waarbij de betrokken speelrondes in de competitie worden uitgesteld. Sommige clubs, zoals NAC Breda en Sparta Rotterdam, willen de wedstrijden verplaatsen zodat daar op een later moment mogelijk wel supporters bij kunnen komen. De meeste clubs houden het bij een zakelijke mededeling op hun website, waarin ze hun supporters vertellen welke duels zonder publiek zijn.

Martin van Geel, algemeen direct van Willem II, over de optie om duels uit te stellen en die later in te halen: ,,Als dat enigszins haalbaar is, dan moeten we dat onderzoeken. Betaald voetbal is voor de fans, het allerliefst spelen we met publiek. Maar of het haalbaar is? Het programma is al overvol. Je komt dan uit bij voetballen met Kerstmis, Nieuwjaar of begin januari. Dan loop je weer tegen andere problemen aan. Qua politie-inzet, qua voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Dus kan het wel? Het lijkt me ongelooflijk moeilijk.”