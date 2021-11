Betaalde voetbal gaat komend weekeinde waarschijnlijk gewoon door

Ook met Van Dijk en de gelauwerde Van Gaal aan het roer blijkt Oranje uiterst onvolwas­sen en kwetsbaar

De uitgangssituatie is nog precies hetzelfde als vooraf verwacht, toch staat Oranje morgen tegen Noorwegen opeens vol onder druk, met alle psychologie en emoties die daarbij horen. In een lege Kuip is het woord nu meer dan ooit aan de ‘grote jongens’.

15 november