Beukema, Haller en Madueke schitteren, tien onvoldoendes bij Vitesse

Rapportcijfers speelronde 22Wie waren de uitblinkers in speelronde 22 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hieronder de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen in de eredivisie.

Sébastien Haller was met een hattrick belangrijk voor zijn club Ajax, dat twee keer met 5-0 won in een week die op z’n zachtst gezegd rumoerig was. Achterin was zijn Argentijnse ploeggenoot Lisandro Martínez weer ijzersterk. Ze kregen beiden een 8, ook het cijfer van PSV-talent Noni Madueke (19) die zijn terugkeer bekroonde met een flitsend optreden tegen Vitesse. Sam Beukema kreeg ook een 8, nadat de 23-jarige verdediger uit Deventer twee keer scoorde in zijn geboortestad namens AZ.



Liefst tien onvoldoendes waren er bij Vitesse, dat de grote vorm van 2021 maar niet aan kan tikken. Nu ging keeper Jeroen Houwen in de fout tegen PSV, terwijl ook de normaal betrouwbare verdediger Jacob Rasmussen matig speelde. Ze kregen een 4, net als spits Adrian Grbic.

Heracles – FC Utrecht 1-0

Heracles: Blaswich 6,5; Fadiga 6, Rente 6, Knoester 6, Quagliata 6; Schoofs 5,5 (46. Sierra 5,5, 88. Hansson -), De la Torre 6,5, Kiomourtzoglou 6, Laursen 5,5; Sierhuis 6, Basacikoglu 5,5 (88. Hoogma -)

FC Utrecht: De Keijzer 6,5; Van der Maarel 5,5 (67. Ter Avest -), Van der Hoorn 6, Janssen 6 (85. Balk -), Van der Kust 6; Boussaid 5 (60. Ramselaar 6), Maher 6, Timber 6,5; Mahi 4,5 (60. Sylla 6), Douvikas 5,5 (67. Van de Streek -), Veerman 5,5

Scheidsrechter: Dieperink 6,5

Man of the match: Terwijl de rest van de eredivisie zucht onder falende keepers die punten kosten, kunnen ze in Twente rekenen op twee betrouwbare keepers. FC Twente heeft Lars Unnerstall en bij Heracles hebben ze Janis Blaswich, de aanvoerder die zijn team vaak op de been houdt.

FC Groningen – Fortuna Sittard 0-1

FC Groningen: Leewenburgh 6; Dankerlui 5,5 (83. Postema -), Te Wierik 5,5 (89. Irandust -), Van Hintum 5,5, Meijer 6,5; Suslov 5, Kasanwirjo 4,5, Duarte 6, Abraham 5,5 (74. El Hankouri -); De Leeuw 5 (74. Ngonge -), Strand Larsen 5

Fortuna Sittard: Van Osch 7; Tirpan 6, Angha 6, Samaris 6, Siovas 6,5, Janssen 5,5 (79. Lonwijk -); Duarte 5,5, Rienstra 5,5, Flemming 5; Benschop 5 (68. Semedo -), Seuntjens 6,5 (90. Gladon -)

Scheidsrechter: Van de Graaf 6

Man of the Match: Yanick van Osch verloor in de winter zijn plek aan aankoop Michael Verrips, maar door corona bij de nieuwkomer kreeg Van Osch zijn plek terug. Tegen Heerenveen hield hij vorige week al de nul en in Groningen flikte de doelman dat kunstje opnieuw. Hij onderscheidde zich bovendien positief in de slotfase toen het doel van Fortuna stevig onder vuur werd genomen.

Cambuur – PEC Zwolle 3-4

Cambuur: Stevens 5,5; Schmidt 5 (76. Sambissa -), Mac-Intosch 5, Schouten 5 (32. Tol 5,5), Bangura 6,5; Jacobs 5,5 (67. Paulissen -), Hoedemakers 6, Maulun 5 (76. Breij -); Kallon 6, Boere 5,5, Joosten 6

PEC Zwolle: Lamprou 5; Van Polen 6,5, Van der Werff 5 (57. Anderson 6,5), Nakayama 6; Reijnders 6, Huiberts 5,5 (62. Van den Berg -), Saymak 6,5 (57. Strieder 6), Clement 6,5, De Wit 7,5; Redan 8, Darfalou 7 (76. De Waal -)

Scheidsrechter: Oostrom 6

Man of the match: Daishawn Redan was jarenlang een groot talent in de jeugd van Ajax en Chelsea, maar helemaal tot wasdom is hij nog niet gekomen. Tegen Cambuur speelde hij misschien wel zijn beste wedstrijd op het hoogste niveau. In de spectaculaire wedstrijd was hij goed voor een goal en twee assists. Redan is een van de gezichten van de opmerkelijke revival van PEC Zwolle.

Vitesse – PSV 0-5

Vitesse: Houwen 4; Doekhi 5, Bazoer 5 (46. Oroz 5), Rasmussen 4; Dasa 5,5, Tronstad 5 (79. Vroegh -), Bero 5, Wittek 4,5; Grbic 4 (74. Buitink -), Frederiksen 5 (46. Domgjoni 5), Openda 5

PSV: Drommel 6; Mwene 7, Teze 7, Boscagli 7, Mauro Júnior 7,5; Sangaré 7, Gutiérrez 7 (89. Van Ginkel -); Gakpo 7 (72. Bruma -), Götze 7 (72. Veerman -), Madueke 8 (59. Doan 7,5); Zahavi 6 (60. Vinícus 6)

Scheidsrechter: Gözübüyük 5

Man of the match: Noni Madueke is weer terug na blessureleed en hoe. Met zijn flitsende acties aan de rechterkant was hij veruit de gevaarlijkste PSV’er tijdens de simpele zege op Vitesse.

Go Ahead Eagles – AZ 1-4

Go Ahead Eagles: Noppert 5; Martina 5,5 Idzes 5, Kramer 5,5, Kuipers 5,5, Deijl 6 (77. Berden -), Brouwers 6,5, Rommens 5; Botos 5 (59. Ross 5,5), Cordoba 5,5, Lidberg 5 (59. Cardona 5,5).

AZ: Vindahl 6; Sugawara 6,5 (87. Witry -), Beukema 8, Martins Indi 6,5, Wijndal 6; Clasie 6, Midtsjø 6 (87. Koopmeiners -), De Wit 7; Evjen 5,5 (63. Sowah -), Pavlidis 8 (76. Aboukhlal -), Karlsson 6,5 (77. Reijnders -).

Scheidsrechter: Nagtegaal 6,5

Man of the match: Juist tegen de club waar hij de gehele jeugdopleiding doorliep en in de stad waar hij werd geboren leverde Sam Beukema een topprestatie. Door de schorsing van Pantelis Hatzidiakos kreeg hij de kans en die greep hij met beide handen aan. Twee keer was Beukema trefzeker uit een hoekschop en na afloop bedankte hij het publiek in Deventer nog uitgebreid.

Sparta – Willem II 1-0

Sparta: Okoye 6; Abels 6,5, Vriends 6,5, Auassar 6,5, Durmisi 6; Namli 7 (85. Masouras -), De Kamps 7 (77. Mijnans -), Verschueren 6,5, Van Crooy 6; Engels 6, Thy 6 (87. Heylen -)

Willem II: Wellenreuther 5,5; Owusu 4,5, Dammers 6, Heerkens 6, Köhlert 5 (75. Köhn -); Saddiki 4,5, Oosting 5, Llonch - (28. Crowley 6); Nunnely 4,5, Hornkamp 5, Svensson 5 (75. Kabangu -)

Scheidsrechter: Makkelie 6

Man of the match: Alle concurrenten van Sparta wonnen dit weekeinde dus de Spangenaren moesten winnen van Willem II en door een treffer van Younes Namli lukte dat. De Deense nieuwkomer blijkt nu al een gouden winteraanwinst.

RKC – Feyenoord 0-2

RKC: Vaessen 4,5; Gaari 5, Adewoye 6, Meulensteen 5,5, Touba 5,5, Wouters 6; Anita 6 (81. Azhil -), Oukili 5,5 (81. Bel Hassani -), Bakari 6,5 (62. Van der Venne -); Odgaard 6,5, Kramer 5 (72. Stokkers -)

Feyenoord: Bijlow 6,5; Geertruida 6 (85. Pedersen -), Trauner 7, Senesi 7, Malacia 6; Aursnes 5,5, Til 6 (66. Toornstra -), Kökçü 7; Jahanbakhsh 5,5, Linssen 5,5 (66. Dessers -), Sinisterra 6 (81. Hendrix -)

Scheidsrechter: Manschot 6

Man of the match: Weer wees Orkun Kökçü Feyenoord de weg naar een overwinning. De Turkse international scoorde zijn vierde goal in zijn laatste drie duels en gaf kort voor tijd ook nog de assist bij de verlossende goal van invaller Jorrit Hendrix.

Heerenveen – NEC 0-1

Heerenveen: Mous 6; Van Ewijk 6,5, Dresevic 5, Bakker 5, Woudenberg 6; Madsen 5,5 (67. Stevanovic -), Haye 6, De Jong 6 (36. Tahiri 5,5); Al Hajj 6 (67. Musaba -), Van Hooijdonk 6, Sarr 5,5.

NEC: Branderhorst 7; Van Rooij 5, Guth 6,5, Márquez 6,5, Odenthal 6,5, El Karouani 5 (88. Verdonk -); Schöne 5,5, Barreto 5,5 (61. Proper); Okita 5,5 (74. Duelund -), Tavsan 7, Mattsson 5,5 (60. Vet 6).

Scheidsrechter: Martens 6

Man of the match: Elayis Tavsan maakte tegen Heerenveen alweer zijn vijfde goal van het seizoen. De geboren Rotterdammer beleeft een fraai debuutseizoen in de eredivisie.

Ajax – FC Twente 5-0

Ajax: Pasveer 6,5; Mazraoui 6,5, Timber 7,5, Martínez 8, Blind 6,5 (80. Tagliafico -); Alvarez 6,5, Klaassen 7 (64. Gravenberch -), Berghuis 7,5 (86. Kudus -); Antony 6,5 (86. Danilo -), Haller 8, Tadic 5.

FC Twente: Unnerstall 6; Troupee 5.5, Hilgers 5.5 (84’ Bruns), Pröpper 5.5, Smal 6; Sadilek 7, Zerrouki 6, Bosch 6 (70. Vlap -): Limnios 6 (70. Misidjan -), Van Wolfswinkel 6 (70. Cleonise -), Rots 6 (70. Cerny -).

Scheidsrechter: Lindhout 6,5

Man of the match: Sébastien Haller was tegen FC Twente weer ouderwets op dreef. Met een hattrick bezegelde hij zijn status als eredivisietopscorer. Hij staat nu drie goals voor op Guus Til, die vandaag niet scoorde in Waalwijk.

