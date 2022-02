Beukema of Hatzidiakos? De concurrentie neemt toe bij onverslaanbaar AZ

Maar of Jansen ervoor kiest om dan ook met Sam Beukema te starten liet hij nog even in het midden. En of Hakon Evjen het slachtoffer wordt van zijn matige optreden tegen Go Ahead Eagles is ook nog de vraag. De concurrentie binnen de selectie van de huidige nummer vier van de ranglijst neemt in elk geval toe.

Beukema was afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles de vervanger van de geschorste Pantelis Hatzidiakos en speelde een goede wedstrijd. De centrale verdediger scoorde twee keer tegen zijn oude club en verdedigend viel hem ook weinig te verwijten. Na eerdere goede beurten van Beukema koos Jansen echter altijd weer voor zijn vertrouwde centrale duo Hatzidiakos-Martins Indi. ,,De tegengoal van Go Ahead verwijt ik hem niet”, zegt Jansen. ,,Sam maakte het mij niet makkelijker en zo hoort het ook te zijn. Pantelis en hij ontlopen elkaar niet veel, wat Sam heeft laten zien is heel goed. De fout in dat moment van die goal van Go Ahead zit ‘m meer in de momenten ervoor waar Hakon Evjen de bal verspeelde.”

Evjen speelde sowieso een matige eerste helft. De Noor voelt sinds de winterstop ook de hete adem van winteraanwinst Kamal Sowah in zijn nek. De Ghanese vleugelaanvaller die van Club Brugge wordt gehuurd mocht tegen Go Ahead al invallen. ,,Hij traint sinds deze week volledig met de groep. We zien dat hij zich snel aanpast. Voetbalinhoudelijk is dat geen enkel probleem voor hem.”



Maar Sowah is niet de enige speler die rechts voorin uit de voeten kan. ,,Zakaria Aboukhlal laat zich de laatste weken ook zien met goede invalbeurten. En we hebben Ernest Poku nog.”

Kamal Sowah maakte zondag in Deventer zijn debuut voor AZ.

Jansen is sowieso tevreden over de progressie die zijn team maakt aan de vooravond van belangrijke wedstrijden tegen Feyenoord en Ajax. Eind februari en begin maart speelt AZ in vier dagen tegen die twee topclubs. ,,Het is vooral zo dat we veel stabieler zijn geworden. Er worden minder persoonlijke fouten gemaakt en in minder fases kunnen we toch scoren. We hebben een goede balans gevonden. Als we de bal verliezen zijn we minder kwetsbaar dan we waren.”