Bij AZ is de honger naar iets tastbaars groot

Door Nik Kok

Trainer John van den Brom verloor met zijn ploeg vorig seizoen nog de finale van Vitesse maar telde in de basiself die hij morgen laat aantreden slechts vier spelers die, die wedstrijd ook meemaakten. ,,Het is meer de honger naar succes dat ons drijft. Om iets tastbaars over te houden aan een seizoen dat tot nu toe goed verloopt”, zegt Van den Brom. De oefenmeester zegt bijna zeker te weten dat de wedstrijd ondanks de vrieskou doorgaat. ,,Daar ga ik in elk geval vanuit. We willen heel graag spelen, dat zal niemand verrassen. We draaien goed en hebben niet veel blessures. In de training zorg je bovendien voor een piek en dan moet het op een bepaald moment gebeuren. Dat is dus morgen.”

De vader van Van den Brom was consul bij de KNVB. ,,Bij hem kwamen regelmatig verzoeken binnen van clubs die met schorsingen of blessures te maken hadden. Of de wedstrijd dan niet even verschoven kon worden.” Grappend: ,,Wij zullen de KNVB niet stiekem verzoeken dat nu te doen. Dat is totaal niet nodig.”

Verwarmde stoelen

Van den Brom zal zich zelf goed proberen voorbereiden op de kou. ,,Zaterdag tegen Sparta was het ook koud. Ik had een muts in de zak. Maar die heb ik uiteindelijk niet gebruikt. ” De stoelen van de trainers in het stadion van AZ zijn verwarmd. ,,Maar daar heb ik eigenlijk weinig aan want ik sta bijna de hele wedstrijd. Ach joh, vroeger speelde je altijd op van die keiharde velden. Dan paste je gewoon je schoeisel aan en voetballen maar.”

AZ pakt de wedstrijd in elk geval serieus aan. Het gaat vanavond in een hotel, precies zoals het elke bekerronde heeft gedaan. ,,We hebben spelers met veel jonge kinderen in de selectie. Die vinden het wel lekker om in alle rust naar zo’n wedstrijd toe te werken. Zonder een paar van die kinderen aan een arm, sleurend door de woonkamer.”