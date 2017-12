Bij AZ is Fred Friday ineens de gevierde man

Maandenlang sloop Fred Friday na wedstrijden altijd stilletjes rond in de catacomben van het AZ-stadion. De Nigeriaanse spits komt dit seizoen wel heel weinig aan spelen toe, omdat aanvoerder Wout Weghorst dit seizoen belangrijk voor is voor de Alkmaarders. En vorige week zondag miste Friday ook nog een levensgrote kans op de gelijkmaker tegen Ajax. Maar zaterdagavond was hij ineens de gevierde man.

Moest hij boven in het stadion plotseling de sponsors van AZ vermaken met zijn aanwezigheid, omdat Wout Weghorst dat niet kon doen vanwege zijn blessures. Jonge fans bedelden om een shirt en plotseling ook was er veel belangstelling van de media voor hem.

Voor de camera’s is Friday (Fred staat achterop zijn shirt) geen man van veel woorden. ,,Ik doe gewoon wat me gevraagd word als spits”, zegt hij. Over zijn grote misser tegen Ajax zegt hij: ,,Die wedstrijd is geweest. Als een spits probeer ik dan altijd voor een volgende kans te gaan.” Dan is zijn trainer John van den Brom spraakzamer: ,,Ik ben enorm trots en blij voor Fred”, zegt hij. ,,Ik bracht hem na de rode kaart voor Morten Thorsby. Uiteindelijk doet hij het voor ons en dan zie je dat hij kwaliteiten heeft.”

Fred kwam in de zomer van 2016 voor relatief veel geld over van het Noorse Lilleström maar scoorde maar zeven keer in 27 wedstrijden (voornamelijk invalbeurten). Dit seizoen stond hij pas één keer in de basiself van een competitiewedstrijd. ,,Maar door deze goals zie je waarom we hem hebben gehaald”, zegt Van den Brom. ,,Hij zei nog: die kans van vorige week tegen Ajax was eigenlijk makkelijker. Dat lijkt me ook.”