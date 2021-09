Bij PSV gaat spierballenvoetbal nog steeds boven positiespel

Toen Go Ahead Eagles woensdag het zoveelste driehoekje op de mat legde, waande PSV zich terug in het vorige seizoen. Toen was er de bekerwedstrijd bij FC Volendam. Een team van eerstedivisiespelers voetbalde zoveel makkelijker en vloeiender dan een verzameling topspelers in Nederland.



Uiteindelijk won PSV wel in Volendam, met veel pijn en moeite. Net als nu in Deventer. En laatst thuis van het samen met Go Ahead gepromoveerde Cambuur. Maar na een goede start van het seizoen dreigt onder Roger Schmidt toch weer een situatie dat vooral de spierballen rollen. En minder de bal.