Bij PSV vreest niemand voor snel vertrek Lozano

Het aantal miljoenen in het geruchtencircuit in Engeland is momenteel al vergelijkbaar met de cijfers van een thermometer in een hete sauna. De gekste getallen doen de ronde als het om een eventuele transfer van Hirving Lozano gaat. Gaat hij 48 miljoen euro opleveren, of misschien wel 70 miljoen euro? Een enkele PSV-fan vindt al dat de Eindhovense club hem deze winter niet weg zou moeten doen voor minder dan 100 miljoen euro. Wat moet dat niet worden als 'Chucky' zoals verwacht deze winter in Nederland blijft en straks op het WK in Rusland zelf de transferhitte nog verder opjaagt?



Voorlopig is het allemaal speculatie en zelfs een beetje overdrijving en zorgt de Mexicaan er zelf voor dat het echte spektakel gewoon tot het veld beperkt blijft. Bij PSV vreest niemand voor een vertrek in de winter, omdat Lozano het uitstekend naar zijn zin heeft en richting het WK geen gekke dingen wil doen. Bovendien heeft de club ervaring met het weigeren van hoge biedingen en kan de praktijk uitwijzen dat een speler daarna nog gewilder is. Met name het WK kan weleens heel bepalend worden voor de waarde van Lozano.