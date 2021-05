Bij Ten Hag weet je: ergens wordt het oncomfortabel

Erik ten Hag was net officieus kampioen geworden met Ajax, zondagmiddag, toen hij vrolijk hupsend op het dek van de Johan Cruijff Arena verscheen. De camera filmde de trainer van schuin op de rug, precies toen hij een babbeltje maakte met aanvoerder Dusan Tadic. ,,You’re the entertainer, hè. You’re the entertainer hè’’, zei Ten Hag, wijzend naar de mensenmassa beneden. ,,Pak schaal, hè. Pak schaal, hè.’’



Tadic legde uit dat hij het verzamelde publiek even daarvoor al had toegeroepen en toegezongen, compleet met zijn ‘Pak schaal’-gimmick. ,,Oh’’, zei Ten Hag toen, enigszins uit het veld geslagen, en hupste maar een beetje onhandig verder.