Bijlow haakt geblesseerd af bij Jong Oranje en keert terug naar Feyenoord

Berghuis denkt bij Feyenoord te blijven: ‘Het is kort dag nu’

4 oktober Met twee puntgave doelpunten in de uitwedstrijd tegen Willem II (1-4) was aanvoerder Steven Berghuis opnieuw de gevierde man bij Feyenoord. De 28-jarige aanvaller liet zich onlangs nog vrij kritisch uit over de ietwat behoudende speelwijze van zijn ploeg. Trainer Dick Advocaat nam hem dat niet in dank af en even leek het erop dat Berghuis zijn al eerder uitgesproken wens om wellicht in het buitenland zijn geluk te beproeven, wat meer aandacht en belang zou gaan geven.