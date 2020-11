Bijlow valt af, Klaassen en Van Aanholt keren terug bij Oranje

Klaassen speelde in oktober 2017 zijn laatste interland voor het Nederlands elftal. Hij keert na drie jaar afwezigheid terug bij Oranje, tegen Zweden kwam hij voor het laatst in actie. Bondscoach De Boer kent de middenvelder nog uit zijn tijd bij Ajax, waar Klaassen uitgroeide tot aanvoerder.



Ook Patrick van Aanholt is terug. De linksback van Crystal Palace speelde vorig weekeinde zijn eerste achttien minuten van het seizoen na een schouderblessure. Zijn laatste interland dateert van een jaar geleden, toen Nederland met 5-0 van Estland won.



Een ander terugkerend gezicht: Tonny Vilhena. De middenvelder van FK Krasnodar zat vorig jaar oktober voor het laatst bij de voorselectie, maar toen had oud-bondscoach Ronald Koeman slecht nieuws voor hem. Nu mag hij zich onder De Boer weer eens bewijzen.



De bondscoach laat Justin Bijlow en Daley Sinkgraven deze interlandperiode thuis. Door de keeper van Feyenoord laaide de discussie op wie de eerste doelman van het Nederlands elftal moet worden. Voor hem wordt gepleit, omdat hij in uitstekende vorm verkeerd, Jasper Cillessen (Valencia) op de bank zit, Tim Krul niet actief is op het hoogste niveau en Marco Bizot (AZ) onlangs blunderde.