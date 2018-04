Bijna iedereen denkt dat FC Twente degradeert

Ajax wil geen vernedering: 'PSV kampioen tegen ons? Dat nooit!'

12:59 Na de bescheiden zege van Ajax op Heracles ging het in de Arena vooral over de erekwestie van aanstaande zondag, als PSV juist tegen Ajax de titel kan pakken. Wat er ook gebeurt: niet die vernedering, klinkt het in Amsterdam. ,,Ze gaan tegen ons geen kampioen worden.''