‘Bijzonder dat ik hier nog sta, na al die blessures’

Door Maarten Wijffels



Zijn eerste interviewtjes geeft hij in korte broek op de Herdgang. Automatisch kijk je bij Ibrahim Afellay dan naar zijn knieën. Die vormen een labyrint van littekens en groeven en vertellen het verhaal van een loopbaan die al te vaak een lijdensweg was. ,,Ja, dat zal ik niet ontkennen,’’ knikt de 33-jarige middenvelder. ,,Het leukste wat je wilt doen, voetballen, wordt je ontnomen als je telkens geblesseerd raakt en moet revalideren. Je moet je lichaam weer leren vertrouwen. Dat is vooral mentaal zwaar. Maar ik bekijk het positief: Sommige spelers komen niet eens terug van één blessure. Ik sta hier nog na tig blessures en dat is bijzonder. Een vergelijkbaar geval? Tja, ik kan geen speler noemen. Jullie wel?’’



Hij omschrijft zichzelf als ‘medisch fit’. Het betekent dat Afellay volledig met de groep meetraint, maar nog niet wedstrijdfit is. Of de Champions Leaguevoorronde tegen FC Basel eind juli haalbaar is? ,,Ik ga geen datum prikken dat ik er moet staan in een wedstrijd. Ik heb nog vele trainingen te gaan en wat belangrijk is: ik ben vrij in mijn hoofd. Ik denk niet meer bij onverwachte bewegingen: oei, houden mijn knieën het wel?’’