Biograaf Ricksen: ‘Leven van Fernando werd mensonterend’

Vincent de Vries: ,,Tien dagen geleden. Toen dacht ik wel: wow. Zo slecht had ik hem nog niet gezien. Hij was veel afgevallen, woog misschien nog 35 kilo en had een dikke baard. Ik kon dit keer maar een paar minuten bij hem blijven. Hij was zo moe. Hij communiceert via een computer, maar na de eerste letter ‘t’ vielen zijn ogen dicht. En na de tweede, een ‘i’, weer. Hij was bezig met het woord ‘tired’. Kijk, Fernando had vaker slechte dagen en vocht zich elke keer terug, maar nu had ik wel voor het eerst het gevoel dat het onmogelijk was dat hij zich zou terugvechten.”



,,Je houdt er serieus rekening mee dat hij overlijdt, natuurlijk. Maar je bent toch geschokt. Ergens ben ik ook wel blij, al is dat niet het goede woord, maar hij heeft eindelijk rust. Op een gegeven moment wordt het mensonterend. Zijn leven was kort, maar wel mooi. Laat dat duidelijk zijn. Eigenlijk heeft het twee, drie jaar te lang geduurd. Ook voor hem. Hij zei altijd dat hij ALS wilde overleven, maar toen hij zich voor het laatst in het openbaar mengde, zei hij al dat het veel kracht kostte. Dan wordt het een mentaal ding. Je hebt op een gegeven moment niets meer om naartoe te leven. Je wordt wakker en je kúnt niks. Je ligt in bed, je kijkt tv. En de volgende dag weer hetzelfde. De drie dagen tot aan vandaag was hij nauwelijks meer wakker.”