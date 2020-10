Bizar duel op Kasteel: Sparta pakt punt tegen AZ na 0-4 achterstand

,,Veel gekke wedstrijden meegemaakt, maar dit is in negatieve zin misschien wel de gekste”, sprak AZ-captain Teun Koopmeiners kort na de wedstrijd. ,,Ja, in de tweede helft speelden we misschien wel als amateurs. Als ik die penalty gewoon maak, is het een ander verhaal. Dan is het 0-5 vlak voor rust", zei Koopmeiners. ,,Maar nee, dit is zeker niet goed. Dit is niet hoe we het begin van het seizoen wilden hebben. Eerste wedstrijden zijn verklaarbaar, de tweede helft van deze wedstrijd niet. Bij rust 0-4 voor na een bijna perfecte eerste helft, dan vind ik het goed dat we zeggen: we willen meer. Dat was een goed teken. Hoe je de tweede helft in gaat, is veel en veel te slap. Dit is geen goede dag.”