Bizar: exact tien jaar na 10-0 bij PSV - Feyenoord wordt het bij VVV - Ajax 0-13

Ajax leek te symboliek ervan in te zien: de historische zege van PSV op Feyenoord, exact tien jaar geleden. In het Philips Stadion wonnen de Eindhovenaren met 10-0 van de Rotterdammers - een vernedering van formaat. PSV was daarmee de laatste club die tien keer scoorde in de eredivisie. De Amsterdammers dachten: dat kunnen wij ook en mogelijk nog beter.



De grootste overwinning die de Amsterdammers ooit boekten, was 12-1 tegen Vitesse. Dit was op de allerlaatste speeldag in de eredivisie in het seizoen 1971-1972 en was overigens ook de grootste zege ooit in de eredivisie. Maar dat record scherpte de club zelf aan. In Venlo stond het na 78 minuten spelen 0-12. Alsof de vernedering niet groter kon, viel de 0-13 ook nog via Lassina Traoré die vijf keer scoorde.



Met die monsterzege schoot Ajax ook het record uit de boeken van grootste uitoverwinning in de eredivisie ooit. Dat stond op naam van Sportclub Enschede, dat van Sittardia won met 1-10, op 8 mei 1960. De enige mijlpaal ldie Ajax niet aanscherpte: het eigen clubrecord van grootste overwinning ooit. Dat blijft staan. In 1984 versloegen de Amsterdammers Red Boys Differdange met 14-0.