Blaswich hervat groepstraining bij Heracles

Tonny Vilhena verlaat trainings­kamp Oranje na positieve coronatest

11 november Tonny Vilhena heeft het trainingskamp van Oranje verlaten na een positieve coronatest. Direct na de uitslag van de test is Vilhena naar huis gegaan. De 25-jarige middenvelder van FK Krasnodar is klachtenvrij en gaat nu, volgens de RIVM-richtlijnen, in quarantaine.