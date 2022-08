Blessures, bijzonderheden en opstellingen: dit is het laatste nieuws rondom jouw favoriete eredivisieclub

Speelronde 1Een nieuw eredivisieseizoen begint vandaag met sc Heerenveen - Sparta. Wat is de vermoedelijke opstelling van jouw favoriete club, welke bijzonderheden spelen er en welke spelers ontbreken in de selectie? Antwoorden op deze vraag vind je in onderstaand overzicht.

Vrijdag

SC Heerenveen - Sparta

Aftrap: 20.00 uur

Scheidsrechter: Van Boekel



Bijzonderheden SC Heerenveen: Verdediger Pawel Bochniewicz maakt zijn rentree na een knieblessure die hem vorig seizoen aan de kant hield. Ook de nieuwe Zweedse aanwinst Simon Olsson is speelgerechtigd en zit bij de selectie. Hetzelfde geldt voor Tibor Halilovic en Syb van Ottele, die terugkeren van een blessure.

Bijzonderheden Sparta: Twaalf jaar na zijn vertrek bij Feyenoord keert Jonathan de Guzmán terug in de eredivisie. Hij speelde 109 duels, scoorde daarin 23 keer en gaf 21 assists.



Afwezigen SC Heerenveen: -

Afwezigen Sparta: -



Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen: Noppert; Van Ewijk, Van Beek, Bochniewicz, Van Aken, Kaib; Haye, Köhlert, Tahiri; Sarr, Van Hooijdonk

Vermoedelijke opstelling Sparta: Olij; Abels, Vriends, Auassar, Meijers; Verschueren, De Guzmán, Namli; Lokilo, Lauritsen, Van Crooy

Zaterdag

Fortuna Sittard - Ajax

Aftrap: 16.30 uur

Scheidsrechter: Gözübüyük



Bijzonderheden Fortuna: Burak Yilmaz geeft zelf aan dat hij nog niet klaar is voor de wedstrijd tegen Ajax. In de basis starten zal de Turkse goalgetter zeer vermoedelijk dan ook niet doen. Maar wie weet, brengt coach Sjors Ultee hem alsnog binnen de lijnen tegen de Amsterdammers.

Bijzonderheden Ajax: Naast nieuweling Calvin Bassey, die in de Super Cup tegen PSV meteen rood kreeg, mist Ajax ook Edson Álvarez in Limburg. De Mexicaan neemt een schorsing mee uit het vorige seizoen.



Afwezigen Fortuna: Yilmaz (twijfel)

Afwezigen Ajax: Stekelenburg (voet), Ihattaren (niet fit), Álvarez, Bassey (beiden geschorst)



Vermoedelijke opstelling Fortuna: Van Osch; Tirpan, Guth, Siovas, Cox; Duarte, Gladon, Erdogan; Cordoba, Noslin, Seuntjens

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Blind, Wijndal; Taylor, Berghuis; Antony, Klaassen, Bergwijn; Tadic

Volledig scherm Burak Yilmaz is nog niet klaar voor Ajax-thuis. © Pro Shots / Johan Manders

Cambuur - Excelsior

Aftrap: 18.45 uur

Scheidsrechter: Van de Graaf



Bijzonderheden Cambuur: Cambuur begint vermoedelijk met twee spelers uit de eigen jeugd aan het seizoen. Floris Smand kan zijn debuut maken en Milan Smit, die vorig seizoen al vier wedstrijden speelde, zijn de verrassende namen in de basiself van trainer Henk de Jong. De aanwinsten Sylvester van der Water en Leon Bergsma zijn nog niet fit genoeg om te starten.



Bijzonderheden Excelsior: Excelsior kan uitstekende statistieken overleggen bij de start van een nieuw eredivisieseizoen. De Rotterdammers wonnen drie keer hun openingsduel en speelden één keer gelijk.



Afwezigen Cambuur: Bergsma (niet wedstrijdfit), Van der Water (onbekend), Gullit (knie)

Afwezigen Excelsior: Ayoub (niet wedstrijdfit), Chacón (geschorst), Agrafiotis (knie)



Vermoedelijke opstelling Cambuur: Virginia; Schmidt, Mac-Intosh, Smand, Bangura; Maulun, Hoedemakers, Jacobs; Smit, Uldrikis, Paulissen

Vermoedelijke opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, El Yaakoubi, Tjoe-A-On; Eijgenraam, Goudmijn, Baas; Azarkan, Kharchouch, Driouech

PSV - FC Emmen

Aftrap 20.00 uur

Scheidsrechter: Van den Kerkhof



Bijzonderheden PSV: PSV kijkt zelf niet te ver vooruit, maar wil in de eredivisie graag een vliegende start maken in de eerste duels van het seizoen. De laatste editie van PSV-FC Emmen is een mooi voorbeeld dat de Drenten zomaar een bananenschil kunnen vormen. PSV won toen werkelijk op het allerlaatste moment, dankzij een goal van de nu verhuurde Maxi Romero.

Bijzonderheden FC Emmen: FC Emmen heeft een probleem links achterin. Eerste keus Lorenzo Burnet is geblesseerd, terwijl ook zijn vervanger Teun Bijleveld er niet bij is. Daarom krijgt Jeff Hardeveld een kans op die positie. Richairo Zivkovic en Maikel Kieftenbeld maken hun rentree in de eredivisie na een jarenlang avontuur in het buitenland.



Afwezigen PSV: Vinícius (spier), Boscagli (knie), Vertessen (blindedarmontsteking), Mauro Júnior (lies), Madueke (enkel)

Afwezigen FC Emmen: Burnet, Bijleveld, Lieder, Van Dorp



Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mwene, Ramalho, Obispo, Oppegar; Sangaré, Ledezma, Veerman; Saibari, De Jong, Gakpo

Vermoedelijke opstelling FC Emmen: Oelschlägel; Veendorp, Araujo, Veldmate, Hardeveld; Kieftenbeld, Vlak; Romeny; Mendes, Zivkovic, Bernadou

Volledig scherm Ismael Saibari, midweeks in actie tegen AS Monaco. © ANP

RKC Waalwijk - FC Utrecht

Aftrap: 21.00 uur

Scheidsrechter: Dieperink



Bijzonderheden RKC: RKC trok afgelopen week nog twee oude bekenden uit de eredivisie aan, Florian Jozefzoon en Zakaria Bakkali. Zij zullen vermoedelijk niet direct in de basis starten. Dat geldt wel voor nieuwe aanvoerder Michiel Kramer.

Bijzonderheden FC Utrecht: Bas Dost lijkt normaal gesproken verzekerd van een basisplaats bij FC Utrecht. De kans is echter zeer aannemelijk dat de lange spits zaterdag, wanneer zijn club de competitie start met een uitwedstrijd tegen RKC, op de bank begint. De aanvaller is nog niet klaar voor 90 minuten.



Afwezigen RKC: -

Afwezigen FC Utrecht: Hendriks (knie), St. Jago (knie), Ramselaar (knie), Warmerdam (onbekend), Van de Streek (twijfel)



Vermoedelijke opstelling RKC: Vaessen, Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Vroegh, Oukili; Bel Hassani, Kramer, Daneels

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Barkas; Ter Avest, Van der Hoorn, Viergever, Sagnan; Van der Kust, Brouwers, Booth, Boussaid; Douvikas, Redan

Zondag

FC Groningen - FC Volendam

Aftrap: 12.15 uur

Scheidsrechter: Kooij



Bijzonderheden FC Groningen: Jørgen Strand Larsen staat in de belangstelling van Middlesbrough, maar FC Groningen weigert vooralsnog om zijn topscorer van vorig seizoen te laten gaan. Eerder sloeg technisch directeur Mark-Jan Fledderus biedingen van Bologna af. Fledderus wil Strand Larsen ‘alleen voor de absolute hoofdprijs’ verkopen.

Bijzonderheden FC Groningen: Het lijkt erop dat de kersverse aanwinst van Volendam, Carel Eiting, direct in de basis kan beginnen bij zijn nieuwe club. Eiting trainde in de voorbereiding mee bij Jong Ajax en is dus fit.



Afwezigen FC Groningen: Hoekstra, Matuta, Sverko, Musampa (allen geblesseerd).

Afwezigen FC Volendam: Douiri, Twigt, James, Flint, Buur, Ould-Chikh



Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Verrips; Kasanwirjo, Te Wierik, Balker, Määtä; Pelupessy, Lundqvist, Duarte, Ngonge, Strand Larsen, Suslov

Vermoedelijke opstelling FC Volendam: Stankovic; Plat, Mirani, Benamar, Elberse; Van Mieghem, Eiting B. Ould-Chikh: Mühren, Veerman, Oristiano

Volledig scherm Henk Veerman is weer FC Volendam-speler. © Johan de Wit

Vitesse - Feyenoord

Aftrap: 14.30 uur

Scheidsrechter: Kamphuis



Bijzonderheden Vitesse: Vitesse doet het al jaren goed tegen Feyenoord en kan zondag een unieke serie neerzetten. De Arnhemmers hebben de laatste zes competitiewedstrijden tegen de Rotterdammers niet verloren. Nog nooit bleef Vitesse ongeslagen in zeven opeenvolgende duels met Feyenoord. De laatste thuisnederlaag tegen de club uit Rotterdam was op 23 april 2017.

Bijzonderheden Feyenoord: De Mexicaan Santiago Giménez is nog niet speelgerechtigd. De spits keert terug naar Nederland, maar moet nog wachten op groen licht om te kunnen spelen en trainen.



Afwezigen Vitesse: Schubert (knie)

Afwezigen Feyenoord: Kökçü (enkel), Giménez (niet speelgerechtigd), Dilrosun (hersenschudding, twijfel)



Vermoedelijke opstelling Vitesse: Houwen; Arcus, Ferro, Meulensteen, Cornelisse, Wittek; Domgjoni, Tronstad; Manhoef, Bero; Buitink

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Rasmussen; Aursnes, Timber, Szymanski; Dilrosun, Danilo, Idrissi

Volledig scherm Santiago Giménez is nog niet speelgerechtigd. © ANP

NEC - FC Twente

Aftrap: 14.30 uur

Scheidsrechter: Makkelie



Bijzonderheden NEC: NEC hoopte dat Jasper Cillessen tegen FC Twente zijn rentree zou maken, maar dat gaat niet lukken. De Nijmeegse club heeft de doelman van het Nederlands elftal niet speelgerechtigd gekregen. Hij trainde vrijdag voor de eerste keer mee bij NEC, maar er is nog geen akkoord bereikt met Valencia.

Bijzonderheden FC Twente: Alle ogen bij FC Twente zullen zondag gericht zijn op Ramiz Zerrouki. Hoe gaat het verder met de speler, die donderdag na de Europese wedstrijd tegen Cukaricki verkondigde dat hij graag naar Feyenoord verkast? In Belgrado liet hij zich niet afleiden door de transferbeslommeringen, want de middenvelder speelde vooral in de eerste helft ijzersterk.



Afwezigen NEC: Mattson, Bruijn, De Wolf (allen geblesseerd)

Afwezigen FC Twente: Brama (lies)



Vermoedelijke op stelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Márquez, Kramer, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Marques, Duelund

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pleguezuelo, Smal; Zerrouki, Sadilek, Vlap; Rots, Van Wolfswinkel, Misidjan

Volledig scherm Hoelang draagt Ramiz Zerrrouiki nog het shirt van FC Twente? © Pro Shots / Ron Jonker

AZ - Go Ahead Eagles

Aftrap: 16.45 uur

Scheidsrechter: Lindhout



Bijzonderheden AZ: AZ mist net als donderdag tegen Dundee United waarschijnlijk weer veel vaste krachten. De club hoopt een zeperd zoals vorig seizoen te voorkomen. Toen verloor de eerste wedstrijd van het seizoen van RKC.

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles treft in eerste wedstrijd van het seizoen, zondag uit tegen AZ, niet alleen een pittige tegenstander, het vecht ook tegen de cijfers. De laatste keer dat de ploeg uit Deventer in de eredivisie de seizoensouverture won, is immers alweer 36 jaar geleden.



Afwezigen AZ: Karlsson, Sugawara, Bazoer, Odgaard, Vanheusden

Afwezigen Go Ahead Eagles: Nauber, Berden, Markelo, Fernandes



Vermoedelijke opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Martins Indi, Kerkez; Reijnders, De Wit, Clasie; Evjen, Pavlidis, Lahdo

Vermoedelijke opstelling Go Ahead: De Lange; Deijl, Idzes, Fontán, Kuipers; Linthorst, Rommens, Willumsson, Edvardsen; Stokkers, Lidberg