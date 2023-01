Blessures en opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisieclub

Bijna twee maanden na het laatste fluitsignaal in Deventer, ontwaakt ook de eredivisie eindelijk uit zijn winterslaap. Met het WK achter de rug is het tijd voor speelronde 15. Wie staan hoogstwaarschijnlijk in de basis en wie ontbreken als gevolg van schorsingen en blessures? Je leest het hier.

FC Twente - FC Emmen (vrijdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden FC Twente: Nieuweling Alfons Sampsted maakt meteen deel uit van de wedstrijdselectie. Joshua Brenet is fit genoeg om aan ook te sluiten. Trainer Ron Jans wil nog niet zeggen wie er als rechtsachter begint. Anass Salah-Eddine is ook nog een gegadigde. Luca Everink zit niet bij de groep. Door de komst van Sampsted mag hij vertrekken.

Afwezig: -

Verwachte opstelling: Unnerstall; Salah-Eddine, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Sadilek, Steijn; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan

Bijzonderheden FC Emmen: Richairo Zivkovic maakte in de laatste twee eredivisiewedstrijden twee doelpunten. In de twaalf daarvoor stond de spits droog.

Afwezig: Maikel Kieftenbeld, Mart Lieder, Jeff Hardeveld, Metehan Güclü, Ben Scholte

Verwachte opstelling: Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Veldmate, Burnet; Mendes, Veendorp, Vlak, Diemers; Zivkovic, Romeny

Volledig scherm Richairo Zivkovic. © Pro Shots / Paul Meima

RKC Waalwijk - SC Heerenveen (zaterdag, 16.30 uur)

Bijzonderheden RKC Waalwijk: Het is voor Joseph Oosting voorin even puzzelen na de winterstop. Michiel Kramer kan waarschijnlijk nog niet starten na zijn rugblessure, Iliass Bel Hassani is twee duels geschorst en Julen Lobete is ook geblesseerd.

Afwezig: Michiel Kramer, Iliass Bel Hassani, Julen Lobete

Verwachte opstelling: Vaessen; Lelieveld, Adewoye, Nieuwpoort, Van den Buijs, Lutonda; Anita, Clement, Oukili; Seuntjens, Bakkali

Bijzonderheden SC Heerenveen: Pelle van Amersfoort maakt zijn rentree. Hij speelde al 103 officiële duels voor De Friezen, waarin hij elf keer scoorde en tien assists gaf.

Afwezig: -

Verwachte opstelling: Noppert; Van Ewijk, Van Beek, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Tahiri, Van Amersfoort; Olsson, Van Hooijonk, Sarr.

AZ - Vitesse (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden AZ: AZ hervat de competitie zonder sterkhouders Dani de Wit en Milos Kerkez die beiden geschorst zijn. Mogelijkerwijs staat winteraanwinst Djordje Mihailovic voor zijn AZ-debuut.

Afwezig: Bruno Martins Indi, Dani de Wit, Milan Kerkez, Sem Westerveld

Verwachte opstelling: Verhulst; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Mees de Wit; Reijnders, Mihailovic, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Karlsson

Bijzonderheden Vitesse: Mitchell Dijks staat voor zijn debuut bij Vitesse. De Tractor, zoals zijn bijnaam luidt, begint op links achterin tegen AZ. Met Dijks, 29 jaar, krijgt Vitesse de broodnodige routine. De Arnhemse club had tot dusver gemiddeld de jongste basiself in de eredivisie, met een leeftijd van 23 jaar en 139 dagen.

Afwezig: Maximilian Wittek

Verwachte opstelling: Scherpen; Arcus, Flamingo, Meulensteen, Dijks; Bero, Tronstad, Kozlowski; Manhoef, Bialek, Vidovic

Volledig scherm Mitchell Dijks. © Pro Shots / Paul Meima

Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Trainer Julio Velázquez kan tegen Go Ahead Eagles weer beschikken over Deroy Duarte. De middenvelder kampte een lange periode met fysieke klachten, maar kan tegen de Deventenaren weer minuten maken. De verwachting is dat hij op de bank begint. De nieuwelingen Stipe Radic en Thomas Buitink (gehuurd van Vitesse) zijn voor het eerst inzetbaar.

Afwezig: Dimitris Siovas, Arianit Ferati (twijfel)

Verwachte opstelling: Pandur; Pinto, Navarro, Guth, Cox; Erdoğan, Özyakup, Cordoba, Embalo; Yilmaz, Gladon

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead won in de eredivisie maar één keer als bezoeker in Sittard: 1-2 in 1984, via Ton Witbaard en Hans Schrijver. Fortuna scoorde in alle negen thuisduels (16 treffers in totaal) en hield vier keer de nul. Go Ahead verloor op 4 oktober 1995 (2-2) voor het laatst niet in Sittard.

Afwezig: Philippe Rommens

Verwachte opstelling: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Willumsson, Linthorst, Tekie, Edvardsen; Adekanye, Lidberg

Volledig scherm Deroy Duarte. © Pro Shots / Johan Manders

PSV - Sparta Rotterdam (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden PSV: De Eindhovenaren hebben tot de gang naar de Kuip vijf wedstrijden in de eredivisie waarin de ploeg niks mag laten liggen. PSV wil de wisselvalligheid van voor de winterstop afwerpen en moeten thuis tegen Sparta drie punten pakken om bij te blijven bij Ajax en Feyenoord, en AZ achter zich te houden.

Afwezig: Sávio, Olivier Boscagli, Fodé Fofana, Mauro Júnior

Verwachte opstelling: Benitez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Simons, Veerman; Madueke, De Jong, El Ghazi

Bijzonderheden Sparta: Trainer Maurice Steijn pakte in tien eredivisiewedstrijden nog nooit een punt tegen PSV en Sparta won de laatste twintig eredivisieconfrontaties met de Eindhovenaren niet. Sparta speelt dinsdag overigens opnieuw tegen PSV in de tweede ronde van de KNVB-beker.

Afwezig: Younes Namli, Jonathan de Guzmán

Verwachte opstelling: Olij; Sambo, Vriends, Auassar, Pinto; Kitolano, Verschueren, Van Mullem; Mijnans, Lauritsen, Van Crooij

Volledig scherm Xavi Simons. © ANP

FC Utrecht - Feyenoord (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: Michael Silberbauer, de nieuwe trainer van FC Utrecht, start tegen Feyenoord in een formatie met drie aanvallers. Het ziet ernaar uit dat Othmam Boussaid en Taylor Booth de voorzetten moeten gaan leveren aan de weer helemaal fitte spits Bas Dost.

Afwezig: Ramon Hendriks, Tommy St. Jago, Bart Ramselaar

Verwachte opstelling: Barkas; Klaiber, Van der Hoorn, Sagnan, Van der Maarel; Toornstra, Bozdogan, Van de Streek; Boussaid, Dost, Booth

Bijzonderheden Feyenoord: Coach Arne Slot moet volop keuzes maken voor de herstart tegen FC Utrecht. Alleen in de voorhoede zijn die uit luxe geboren. de Braziliaan Danilo is weer fit, Santiago Giménez traint ook weer en Igor Paixão is ook een optie centraal voorin.

Afwezig: Gernot Trauner, Quinten Timber

Verwachte opstelling: Bijlow; Pedersen, Rasmussen, Hancko, Hartman; Geertruida, Szymanski, Kökçü; Walemark, Paixão, Dilrosun

Volledig scherm Patrik Walemark en Igor Paixão. © Pro Shots / Mischa Keemink

NEC - Ajax (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden NEC: De club gaat met vertrouwen de kraker tegen Ajax tegemoet. NEC is ongeslagen in de laatste zes thuiswedstrijden in de eredivisie (één zege en vijf gelijke spelen). De enige ploeg die NEC dit seizoen in De Goffert versloeg is FC Twente, 0-1 in speelronde 1.

Afwezig: Andri Baldursson, Robin Roefs, Mathias de Wolf

Verwachte opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson

Bijzonderheden Ajax: De Amsterdammers kregen de afgelopen tijd te maken met een kleine griepgolf. Steven Berghuis miste vier trainingsdagen en kan sowieso geen negentig minuten spelen. Ook Kenneth Taylor was ziek.

Afwezig: Ahmetcan Kaplan, Steven Berghuis, Kenneth Taylor (twijfel)

Verwachte opstelling: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Wijndal; Klaassen, Álvarez, Kudus; Tadic, Brobbey, Bergwijn

Volledig scherm Jasper Cillessen. © Pro Shots / Stefan Koops

Cambuur - FC Volendam (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Cambuur: De Friezen kampten deze week met griepgolf waardoor er achter de beschikbaarheid van verschillende spelers nog vraagtekens staan. Robin Maulun die in de eerste seizoenshelft nog vaak ontbrak vanwege een blessure is er wel weer bij.

Afwezig: Maxim Gullit

Verwachte opstelling: Virginia; Van Wermeskerken, Tol, Bergsma, Bangura; Jacobs, Hoedemakers, Maulun; Van der Water, Boere, Paulissen

Bijzonderheden FC Volendam: De Volendammers zijn bezig aan de langste zegeloze wedstrijdserie ooit in de eredivisie. Spits Robert Mühren is een goede bekende van Cambuur. Hij maakte bij die club 64 goals in 66 wedstrijden.

Afwezig: Calvin Twigt, Francesco Antonucci

Verwachte opstelling: Stankovic; Buur, Mbuyamba, Benamar, Mirani, Murkin; W. Ould-Chikh, Eiting, Oristiano; Van Mieghem, Mühren

Volledig scherm Robert Mühren in zijn Cambuur-tijd. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Excelsior - FC Groningen (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden Excelsior: Yassin Ayoub en Kik Pierie staan nog weken aan de kant vanwege een spierblessure die zij in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft hebben opgelopen. Voor aanvaller Jacky Donkor is het einde seizoen na een zware knieblessure. Het dwingt Excelsior om deze maand te zoeken naar een nieuwe vleugelaanvaller en een middenvelder. Julian Baas is een vraagteken. Hij is deze week ziek geweest.

Afwezig: Jacky Donkor, Yassin Ayoub, Kik Pierie, Julian Baas

Verwachte opstelling: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Seymor, Tjoe-A-On; Eijgenraam, Fein, Goudmijn; Azarkan, Van Duinen, Lamprou

Bijzonderheden FC Groningen: Thom van Bergen maakt zijn debuut. De 19-jarige aanvaller krijgt het vertrouwen van trainer Dennis van der Ree. Mogelijk staat ook verdediger Thijmen Blokzijl (17) voor het eerst in de basis.

Afwezigen: Mike te Wierik, Laros Duarte, Marin Sverko, Daleho Irandust, Paulos Abraham, Nordin Musampa

Verwachte opstelling: Leeuwenburgh; Van Gelderen, Blokzijl, Balker, Määttä; Kasanwirjo, Pelupessy, Valente; Van Bergen, Pepi, Suslov