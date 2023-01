Blessures en opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws van jouw favoriete club

Een midweekse speelronde in de eredivisie! Check hieronder de blessures en de verwachte opstellingen van de ploegen die in actie komen op deze woensdag in speelronde 18.

Go Ahead Eagles - AZ (18.45 uur)

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Idzes, Amofa; Willumsson, Llansana, Tekie, Edvardsen; Adekanye, Lidberg.

Afwezig: Rommens (sleutelbeen), Kuipers (elleboog).

Bijzonderheden: Go Ahead Eagles kan tegen AZ de reeks duels zonder nederlaag uitbreiden tot maar liefst 12. De huidige ploeg moet het clubrecord nu nog delen met het team van 1970. GA Eagles verloor op 3 september 2022 voor het laatst, 3-4 tegen Feyenoord. Sindsdien volgden voor de ploeg van trainer René Hake 4 zeges en 7 remises.

Vermoedelijke opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Vanheusden, Kerkez; Reijnders, Mihailovic, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Karlsson

Afwezig: Martins Indi (knie), Westerveld (knie), Beukema (knie), De Wit (voet)

Bijzonderheden: AZ moet Dani de Wit enkele weken missen vanwege een voetblessure. Djordje Mihailovic is zijn logische vervanger.

Vitesse - FC Twente (18.45 uur)

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Reiziger; Arcus, Flamingo, Meulensteen, Dijks; Manhoef, Kozlowski, Tronstad, Wittek, Bero; Bialek

Afwezig: Scherpen (geschorst)

Bijzonderheden: Na griep keert Kacper Kozlowski terug bij Vitesse. De Pool start meteen weer in de basis. Winterversterking Nicolas Isimat-Mirin zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie en begint op de bank. In het doel staat Daan Reiziger. De Groninger vervangt Kjell Scherpen, die na de rode kaart in het duel met PSV (1-0 verlies) is geschorst. Reiziger kwam dit seizoen al tot zeven optredens. Hij is tweede keeper in Arnhem.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Sadilek, Zerrouki, Vlap; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan.

Afwezig: Wout Brama

Bijzonderheden: Michal Sadilek sluit aan weer bij de groep. Hij miste afgelopen zondag het duel tegen FC Utrecht vanwege een liesblessure.

Volledig scherm Kjell Scherpen krijgt rood. © ANP

Fortuna Sittard - SC Heerenveen (20.00 uur)

Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard: Pandur; Pinto, Radic, Guth, Cox; Cordoba, Duarte, Vita, Özyakup; Yilmaz, Gladon

Afwezig: Ferrari, Siovas (twijfelgevallen)

Bijzonderheden: Fortuna Sittard-trainer Velázquez kan tegen SC Heerenveen nog niet beschikken over Erdogan. De middenvelder zit nog altijd een schorsing uit vanwege zijn rode kaart tegen PSV, vorige week.

Verwachte opstelling SC Heerenveen: Noppert; Van Ewijk, Van Aken, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Tahiri, Van Amersfoort; Olsson, Sarr, Colassin.

Afwezig: Van Beek

Bijzonderheden: De vorige week aangetrokken Ché Nunnely zit opnieuw niet bij de selectie.

FC Utrecht - Excelsior (21.00 uur)

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Barkas; Klaiber, Van der Hoorn, Sagnan, Viergever; Toornstra, Bozdogan, Van de Streek; Booth, Douvikas, Younes

Afwezig: Hendriks (traint wel weer mee), Dost (geblesseerd)

Bijzonderheden: FC Utrecht-coach Silberbauer kan tegen Excelsior weer een beroep doen op Van de Streek, Klaiber en Toornstra. Ze misten het duel met FC Twente vanwege blessures.

Vermoedelijke opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Nieuwpoort, Tjoe-A-On; Baas, Fein, Goudmijn; Azarkan, Kharchouch, Driouech

Afwezig: Donkor (knie), Ayoub (spierblessure), Pierie (spierblessure), Eijgenraam (twijfelgeval)

Bijzonderheden: Excelsior begon met een uitzege aan het seizoen (0-2 bij Cambuur, red.), maar slaagde er sindsdien niet meer in om te winnen op vreemde bodem. Sindsdien pakten de Rotterdammers in acht uitwedstrijden slechts één punt.

Feyenoord - NEC Nijmegen (21.00 uur)

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kokcu; Jahanbakhsh, Danilo, Paixao

Afwezig: Trauner (knie)

Bijzonderheden: Feyenoord-coach Arne Slot is blij dat Timber alweer fit is. Het geeft Feyenoord meer mogelijkheden. Er is een goede kans dat nieuwkomer Kasanwirjo op de bank zit. De verdediger werd vrijdag overgenomen van FC Groningen.

