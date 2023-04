Blessures en opstellingen: zo staat jouw favoriete eredivisieclub ervoor in aanloop naar speelronde 27

In speelronde 27 van de eredivisie probeert Feyenoord weer een stap dichter in de buurt van de landstitel te komen. De Rotterdamse derby tegen Sparta op Het Kasteel staat op het programma. Concurrenten Ajax en PSV wacht ook een uitwedstrijd. Check hieronder de blessures en de verwachte opstellingen van alle clubs.

AZ - SC Heerenveen (vanmiddag, 16.30 uur)

Bijzonderheden AZ: Milos Kerkez en Yukinari Sugawara keerden laat terug van hun interlandverplichtingen maar zijn waarschijnlijk wel weer beschikbaar. Riechedly Bazoer trainde voor het eerst weer volledig met de groep mee.

Afwezig: Martins Indi (knie), Westerveld (knie), D. de Wit (voet), Dekker

Vermoedelijke opstelling: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Karlsson

Bijzonderheden Heerenveen: Joost van Aken heeft zijn laatste wedstrijd voor Heerenveen gespeeld. De verdediger liep een zware knieblessure op en zijn aflopende contract wordt niet verlengd.

Afwezig: Van Beek, Noppert, Van Aken

Vermoedelijke opstelling: Mous; Van Ewijk, Bruma, Bochniewicz, Köhlert; Tahiri, Haye, Van Amersfoort; Sahraoui, Van Hooijdonk, Nunnely.

Excelsior - FC Twente (vanavond, 18.45 uur)

Bijzonderheden Excelsior: Excelsior maakte 28 procent van de doelpunten dit seizoen in het eerste kwartier. Zeven van de 25 treffers werden in de eerste vijftien minuten gemaakt.

Afwezig: Jacky Donkor (knieblessure), Kik Pierie (niet wedstrijdfit), Maxime Awoudja (blessure), Vicente Besuijen (hamstringblessure), Adrian Fein (hamstringblessure)

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, El Yaakoubi, Tjoe-A-On; Koopmeiners, Baas, Goudmijn; Azarkan, Agrafiotis, Lamprou

Volledig scherm Stijn van Gassel draagt de aanvoerdersband bij Excelsior. © Pro Shots / Shane Winsser

Bijzonderheden Twente: FC Twente mist tegen Excelsior het vaste centrale duo. Naast de geblesseerde Mees Hilgers ontbreekt ook Robin Pröpper. De aanvoerder heeft een lichte longontsteking. Dat betekent dat Julio Pleguezuelo en Max Bruns het hart van de defensie vormen op Woudestein. Bruns stond ook in de basis in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Wout Brama, Denilho Cleonise en Daan Rots terug in de wedstrijdselectie.

Afwezig: Pröpper, Hilgers, Sadilek, Ugalde

Vermoedelijke opstelling: Unnerstall; Brenet, Bruns, Pleguezuelo, Smal; Zerrouki, Salah-Eddine, Vlap; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan

SC Cambuur - FC Emmen (vanavond, 20.00 uur)

Bijzonderheden Cambuur: Cambuur-trainer Ultee zag toch weer een aantal spelers uitvallen voor de degradatiekraker tegen FC Emmen. Doke Schmidt komt wel terug van een schorsing. Mitchell Paulissen vervangt vermoedelijke Mimoun Mahi.

Afwezig: Van der Water, Gullit, Maulun, Uldrikis. Twijfelgeval: Mahi

Vermoedelijke opstelling: Ruiter; Schmidt, Tol, Smand, Bangura; Van Kaam, Hoedemakers, Foor; Breij, Johnsen, Paulissen

Bijzonderheden Emmen: Spits Oussama Darfalou staat na twee maanden blessureleed voor een rentree. Sinds zijn komst in de winter viel hij pas één keer in.

Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Mendes. Onzeker: Bernadou.

Vermoedelijke opstelling: Van der Hart; Te Wierik, Araujo, Veldmate, Burnet; Veendorp, El Messaoudi, Diemers; Romeny, Zivkovic, Antonisse.

NEC - PSV (vanavond, 20.00 uur)

Bijzonderheden NEC: Philippe Sandler is hersteld van een blessure en verwijst Joris Kramer naar de bank

Afwezig: Verdonk, Roefs, De Wolf

Vermoedelijke opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson

Bijzonderheden PSV: PSV heeft weer wat positieve energie teruggekregen na de interlandperiode, waarin bijvoorbeeld Ibrahim Sangaré en Johan Bakayoko mooie resultaten boekten. Sangaré is voor de wedstrijd tegen NEC nog wel een twijfelgeval, omdat hij gisteren pas in Eindhoven landde. Vermoedelijk gaat hij gewoon spelen tegen NEC.

Afwezig: Branthwaite, Obispo, Benitez, Mauro Júnior, Fofana, Twijfelgeval: Sangaré

Vermoedelijke opstelling: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Simons, Veerman; Bakayoko, De Jong, Silva

Volledig scherm Xavi Simons is de laatste weken de man in vorm bij PSV. © Pro Shots / Paul Meima

RKC Waalwijk - Vitesse (vanavond, 21.00 uur)

Bijzonderheden RKC: Aanvoerder Michiel Kramer heeft zijn contract bij RKC met twee jaar verlengd.

Afwezig: -

Vermoedelijke opstelling: Vaessen, Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda, Bel Hassani, Anita, Clement, Seuntjens, Kramer.

Bijzonderheden Vitesse: Phillip Cocu kiest tegen RKC weer voor het systeem met een ‘valse spits’. In die rol passen Matus Bero en Kacper Kozlowski de laatste weken. Alle internationals van de Arnhemse club zijn gezond en wel teruggekeerd.

Afwezig: Davy Pröpper (knie), Maximilian Wittek (geschorst)

Vermoedelijke opstelling: Scherpen; Oroz, Isimat-Mirin, Flamingo, Cornelisse; Meulensteen, Van Ginkel, Tronstad; Bero, Manhoef, Kozlowski

Volledig scherm Million Manhoef. © Pro Shots / Stefan Koops

Go Ahead Eagles - Ajax (morgen, 12.15 uur)

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles kan voor het eerst sinds april-mei 1995 drie achtereenvolgende thuiswedstrijden in de eredivisie winnen. Destijds won de Deventer ploeg van NAC, NEC en Willem II.

Afwezig: Go Ahead Eagles beschikt over een complete selectie.

Vermoedelijke opstelling: Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Nauber, Fontán; Idzes, Rommens, Adekanye, Willumsson; Lidberg, Stokkers.

Bijzonderheden Ajax: Sinds GA Eagles in 2021 promoveerde, won Ajax geen van de drie onderlinge eredivisieduels. Die reeks moet de kampioen in Deventer beëindigen om plek twee in handen en koploper Feyenoord in - enigszins - in het vizier te houden.

Afwezig: Kaplan (knie), Rensch (vraagteken)

Vermoedelijke opstelling: Rulli; Sánchez, Timber, Bassey, Wijndal; Álvarez, Berghuis; Kudus, Klaassen, Bergwijn; Tadic

FC Utrecht - FC Volendam (morgen, 14.30 uur)

Bijzonderheden Utrecht: FC Utrecht kan morgenmiddag, wanneer FC Volendam op bezoek komt in Galgenwaard, weer beschikken over Taylor Booth en Bas Dost. Beide spelers kampten afgelopen weken met lichte klachten, maar zijn nu weer volledig pijnvrij. De enige speler die hoe dan ook ontbreekt is Can Bozdogan, wiens rentree nog enige weken op zich laat wachten.

Afwezig: Bozdogan. Twijfelgevallen: Barkas, Maeda, Ter Avest

Vermoedelijke opstelling: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Cox; Bistrovic, Duarte, Cordoba; Özyakup; Yilmaz, Noslin

Bijzonderheden Volendam: Volendam-trainer Wim Jonk is blij met de terugkeer Xavier Mbuyamba en Gaetano Oristanio. Het tweetal was geschorst. Oristiano speelde voor zijn schorsing een belangrijke rol in de opleving van Volendam in de tweede seizoenshelft.

Afwezig: Volendam beschikt over een complete selectie.

Vermoedelijke opstelling: Stankovic; Plat, Mirani, Flint, Mbuymaba, Murkin; Eiting, Sánchez, Twigt; Van Mieghem, Oristanio

Sparta - Feyenoord (morgen, 14.30 uur)

Bijzonderheden Sparta: Adil Auassar en Mica Pinto zijn aan hun laatste fase als Spartanen bezig. Oud-Feyenoorder Auassar stopt, terwijl Pinto een contractverlenging heeft afgeslagen en in de zomer transfervrij vertrekt.

Afwezig: Jonathan de Guzmán (enkel)

Vermoedelijke opstelling: Olij; Sambo, Vriends, Auassar, Pinto; Van Mullem, Verschueren, Kitolano; Van Crooij, Lauritsen, Saito.

Bijzonderheden Feyenoord: Feyenoord-coach Arne Slot zag Gernot Trauner alweer volledig meetrainen. De Oostenrijker was met knieklachten teruggekeerd van de interlandperiode, maar zou Sparta uit dus moeten kunnen halen. Lutsharel Geertruida is er niet bij, maar in de Kuip is er goede hoop dat hij niet te lang zal moeten toekijken.

Afwezig: Bijlow (pols), Timber (knie), Idrissi (geschorst), Geertruida (hamstrings).

Vermoedelijke opstelling: Wellenreuther; Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kokcu; Jahanbakhsh, Gimenez, Paixao

Fortuna Sittard - FC Groningen (morgen, 16.45 uur)

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Fortuna Sittard-coach Julio Velázquez baadt in weelde voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Groningen van morgenmiddag. De Spanjaard kan putten uit een volledig fitte selectie. Arianit Ferati, van wie gisteren bekend werd dat hij ook komend seizoen uitkomt voor de Limburgse club, keert terug van een schorsing.

Afwezig: -

Vermoedelijke opstelling: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Cox; Bistrovic, Duarte, Cordoba; Özyakup; Yilmaz, Noslin

Bijzonderheden Groningen: Na het heenduel met Fortuna in de Euroborg (2-3) werd trainer Frank Wormuth door FC Groningen ontslagen. Sindsdien heeft FC Groningen pas één keer gewonnen.

Afwezig: Paulos Abraham.

Vermoedelijke opstelling: Verrips; Balker, Blokzijl, Bech Sørensen, Willems; Suslov, Duarte, Hove; Manu, Pepi, Antman.