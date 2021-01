Blijft Haller in het spoor van Laudrup?

Statistieken en opstellingenMet behulp van de statistieken van Opta en Gracenote blikken we vooruit op de wedstrijden van vanavond in de eredivisie. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de negentiende speelronde.

Sparta - FC Twente (vanavond, 18.45 uur)

• FC Twente won slechts een van zijn laatste vijf wedstrijden. Op bezoek bij Sparta komt vanavond wellicht de ommekeer. De Tukkers pakte dit seizoen meer punten in uitduels (zeventien) dan in eigen huis (elf).

• Sparta won de laatste drie ontmoetingen op Het Kasteel tegen FC Twente. Ook scoorde het in 22 van de laatste 23 duels met de Tukkers.

• Henk Fraser won als trainer meer eredivisiewedstrijden tegen FC Twente dan tegen elk ander team (zes keer).

• FC Twente hield in geen van de laatste dertien wedstrijden de nul en kan voor het eerst sinds augustus 1979 in veertien opeenvolgende wedstrijden geen clean sheet noteren.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD Sportwereld

Ajax - Willem II (vanavond 21.00 uur)

• Ajax maakte in totaal 276 doelpunten tegen Willem II, meer dan tegen elke andere club. Ajax scoorde in 42 van zijn 44 thuisduels tegen Willem II. Toch is Willem II de enige ploeg die sinds het seizoen 2015/16 twee uitzeges boekte in Amsterdam voor de competitie (1-2 in augustus 2016 en 0-2 in december 2019).

• Sébastien Haller is de tweede speler deze eeuw die in elk van zijn eerste vier eredivisiewedstrijden voor Ajax een aandeel had in minimaal een doelpunt (twee goals, twee assists). Kolbeinn Sigthórsson ging hem in 2011/2012 voor. De Fransman kan de eerste speler worden sinds Brian Laudrup (acht duels, 1999) die in elk van zijn eerste vijf wedstrijden voor Ajax een goal of assist noteert.

• Tadic was in zijn laatste drie wedstrijden bij geen enkele goal van Ajax betrokken, zijn langste periode zonder aandeel sinds zijn transfer naar Ajax in de zomer van 2018.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Sportwereld Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD