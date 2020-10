Blijft Heerenveen ook in Utrecht ongeslagen?

Keuken Kampioen Divisie Telstar trakteert 728 toeschou­wers op zes goals bij laatste duel met publiek

28 september De 728 toeschouwers die vanavond aanwezig waren bij Telstar - FC Den Bosch werden nog even flink verwend voordat alle stadions en sportparken de komende drie weken op slot gaan voor publiek. Telstar won in het Rabobank IJmond Stadion in Velsen-Zuid met liefst 6-1.