Blijven, verlengen of weg: wat wil PSV met Ihattaren en Dumfries?

'Ik snap niet dat er dit weekend niet gevoetbald is'

8 februari Een halve speelronde in de eredivisie door code rood. Had er nu wel of niet gespeeld moeten worden die weekend? Daarnaast gaan de voetbalverslaggevers Sjoerd Mossou, Johan Inan en Maarten Wijffels, deze podcast in op de week van Ajax. Vinkjes en verkeerde pilletjes voerden de boventoon.