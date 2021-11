Blikjesgooier Owen Wijndal de gebeten hond in de Kuip: ‘Appte mijn moeder al: wist niet dat je een nieuwe baan had’

Owen Wijndal was zondag in de Kuip de gebeten hond bij de Feyenoord-aanhang nadat hij een blikje Red Bull teruggooide naar de tribune achter de goal. ,,Dat was misschien niet zo handig‘’, sprak de AZ-aanvoerder na afloop van de tumultueuze kraker die hij met zijn ploeg met 1-0 verloor.

Wijndal probeerde met zijn actie iets te forceren, zo bekende hij bij ESPN. ,,Je probeert je ploeg wat op te zwepen of wat dan ook. Daarna speelden we wel iets beter. Er kwam daarna ook iets van een opstootje waardoor we dachten ‘hé boys, het moet beter.’ Ik deed het ook niet expres. Ik gooide wel expres dat blikje terug, maar ik wist niet dat het zo uit de hand zou lopen.‘’

Of Wijndal het Feyenoord-publiek onbeschoft vond of dat hij zijn eigen actie onhandig vond? ,,Allebei", aldus Wijndal, wiens moeder ook de nodige verwensingen kreeg: ,,Ik had mijn moeder al geappt: ‘ik wist niet dat je een nieuwe baan had’. Nu weet ik dat", zei Wijndal met een knipoog.

Volledig scherm Owen Wijndal heeft het aan de stok met de Feyenoord-aanhang. © Pim Ras Fotografie

Scheidsrechter Allard Lindhout legde het duel vlak voor rust even stil nadat er van alles in het strafschopgebied van AZ werd gesmeten. ,,Dat is ook niet helemaal netjes‘’, aldus Wijndal die geel kreeg in het opstootje dat ontstond nadat het duel weer was hervat.

Hoewel AZ na rust beter voor de dag kwam, stonden Wijndal en co door de late treffer van Cyriel Dessers uiteindelijk toch met lege handen. ,,Ik ben wel teleurgesteld. Dat we hem tegen krijgen in de laatste seconden is niet te geloven. Als je niet scoort, moet je zorgen dat je de nul houdt. In het begin van de wedstrijd hebben we kansen weggegeven. Maar in de tweede helft hadden we meer controle en kregen we grote kansen. Als je die dan niet afmaakt, moet je zorgen dat je er niet meer één tegen krijgt. Helemaal niet zo laat in de wedstrijd nog.‘’