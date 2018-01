Bliksemstart Jong Ajax voldoende voor zege op Cambuur

Na tien minuten spelen pikte Mateo Cassierra net buiten het strafschopgebied de bal op en maakte fraai zijn dertiende seizoenstreffer. Noa Lang speelde zich niet veel later vrij en vond met de buitenkant van zijn rechtervoet de verre hoek. Carel Eiting kon even later geheel vrijstaand alweer de derde binnenschuiven. In de tweede helft maakte Cambuur-spits Nigel Robertha het nog spannend door tot twee keer toe te scoren.



Door de overwinning op Cambuur staat Jong Ajax (42) op twee punten van Fortuna (44) en een punt van NEC (43).



Jong AZ, voorlaatste in de Jupiler League, speelde thuis gelijk tegen de nummer tien FC Den Bosch (1-1). Ferdy Druijff (AZ) en Sven Blummel (Den Bosch) verzorgden de doelpunten.