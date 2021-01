Blind belangrijk als linksback: ‘Geen probleem om op andere positie te spelen’

,,Dat is de keuze van de trainer geweest", begon Blind aan zijn analyse. ,,Ik vul dat misschien op een iets andere manier in, en weet in dit systeem goed wanneer ik wel en niet moet doordrukken. Het is voor mij geen probleem om op een andere positie te spelen en Lisandro Martínez deed het in de beker vorige week ook erg goed tegen AZ op de 4-positie. Ik denk dat dat de beweegredenen zijn geweest voor de trainer.

,,We hebben op deze manier heel veel rust aan de bal en voetballend vermogen achterin, en dat kon je bij vlagen zien", vervolgde Blind, die geen assist op zijn naam kreeg, maar wel belangrijk was in de voorbereiding van de Ajax-treffers. ,,Hun buitenspelers trokken vaak naar binnen en dan weet je dat je als je stress creëer bij hun back, je vaak vrij kan komen. Ik denk dat we de bal soms te snel verloren, maar over het algemeen kunnen we tevreden zijn.”

Klaassen: ‘Veel strijd geleverd met juiste spirit’

Die mening deelde Davy Klaassen met zijn ploeggenoot. ,,Het is altijd lastig om op zo'n slecht veld goed te spelen, maar we hebben verdiend gewonnen", aldus de middenvelder. ,,We hebben veel strijd geleverd en de spirit was daar, ook al was het misschien niet de hele wedstrijd al te goed. Tactisch hadden we een en ander nog beter kunnen doen, maar uiteindelijk konden er in allebei de goals nog wel een paar bij.



Klaassen speelde tegen AZ weer eens op 10, met Edson Álvarez in zijn rug. ,,Álvarez speelt echt heel goed. Hij loopt veel dicht en dat vind ik indrukwekkend na een tijdje nauwelijks gespeeld te hebben", aldus de Ajacied die op aangeven van Dusan Tadic de 0-2 achter Marco Bizot volleerde. Lachend: ,,Hij pakt in de eerste helft al een goeie, hij kan niet bezig blijven. Deze maand heeft aangetoond dat we echt een team hebben. We hebben veel gewisseld, maar zijn er niet veel zwakker op geworden.