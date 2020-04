Blind beste speler van het seizoen, AZ hofleverancier van beste elftal

Spelersklassement

Daley Blind is de winnaar geworden van het spelersklassement van het AD. De Ajacied beleefde een seizoen van uitersten. In het begin van het seizoen verkeerde hij in de vorm van zijn leven en leidde hij Ajax soeverein naar de koppositie van de eredivisie. Zijn onheilspellende hartspierontsteking zorgde ervoor dat hij aan het begin van dit kalenderjaar veel wedstrijden miste. Desondanks bleef hij de nummer twee in het klassement Pol Llonch van Willem II ruim voor. Llonch was een van de pijlers van het verrassend presterende Willem II dat met Samuel Holmén ook nog een andere speler in de top 5 heeft staan. Spelers van AZ kunnen natuurlijk niet ontbreken in het fraaie seizoen dat de club meemaakte. Fredrik Midtsjø is de belangrijke, stille kracht van het team. Aanvoerder Teun Koopmeiners blonk net als zijn teamgenoten uit in de duels tegen de topploegen.