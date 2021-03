Blind en Brobbey twijfelgevallen bij Ajax voor duel met Young Boys

De routinier en het talent ontbraken in de selectie van Ajax voor het thuisduel met FC Groningen. Ten Hag moest na de 3-1 zege het antwoord schuldig blijven op de vraag of Blind, die met knieklachten kampt, donderdag weer van de partij is. ,,Hij gaf gisteren aan op de training dat het niet goed genoeg was. Vandaar dat we besloten hebben hem eruit te houden.”