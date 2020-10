Blind en Huntelaar hebben geen medelijden met VVV: ‘Waren op zoek naar een monsterscore’

Blind: ,,Na elke goal zag je hoe hongerig we waren om weer te gaan. We waren wel op zoek naar een monsterscore, maar ik wist niet dat dit een record was.” Op de vraag of hij geen medelijden heeft met zijn tegenstander, is Blind duidelijk: ,,Op dit soort momenten niet. Als tegenstander is het natuurlijk niet leuk, dat kan ik me heel goed voorstellen.”

‘Aan het doelsaldo werken’

Ook Klaas-Jan Huntelaar kon een brede glimlach niet onderdrukken. De 37-jarige spits viel twintig minuten voor tijd in en nam uiteindelijk twee treffers voor zijn rekening. ,,Tijdens het warmlopen keek ik af en toe wel of Ten Hag mij zag. Maar we zijn met veel jongens en hebben een goede bank. Iedereen wil spelen, dus het is afwachten op het moment,” aldus Huntelaar, die desgevraagd ook nog wist wat het oude doelpuntenrecord was van zijn ploeg. ,,12-1? Maar ik gokte, hoor. We hebben aan het doelsaldo gewerkt, en dat hebben we goed gedaan.”