Blind en Martínez blinken uit, louter onvoldoendes bij Feyenoord

Van Bommel: Met tien man erg lastig tegen AZ

17:41 Mark van Bommel vond dat PSV de thuiswedstrijd tegen AZ kort voor rust uit handen gaf. Na een rode kaart voor Ryan Thomas, halverwege de eerste helft, hielden de Eindhovenaren nog enige tijd stand. Myron Boadu scoorde in de 45ste minuut en kort daarna weer. ,,Je moet zorgen dat je in de wedstrijd blijft. Er moet iets over je heen komen van 'dit gaat ons niet gebeuren'. Bij 0-0 hadden we in de rust nog iets kunnen doen", zei Van Bommel.