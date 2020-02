Blind erkent fout bij tegengoal: ‘Daar loop ik niet voor weg’

De nederlaag in Almelo was alweer de derde op rij voor Ajax in een uitduel. Volgens Blind geen reden voor zorgen in het Amsterdamse kamp. ,,Nee, ik maak me niet zo snel zorgen. We weten wat we kunnen en daar moeten we terug naartoe. Daar zal je keihard voor moeten knokken en het komt je niet aanwaaien, maar het is duidelijk dat we niet in ons beste doen zijn.