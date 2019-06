Blind: We moeten Portugal bestrijden, niet Ronaldo

videoNa een lang en slopend seizoen moeten Georginio Wijnaldum en Daley Blind zich zondag nog één keer opladen voor de finale van de Nations League tegen Portugal. ,,We zijn allebei favoriet, we zijn echt aan elkaar gewaagd.‘’

Door Mikos Gouka



Wie is de favoriet in de finale tussen Portugal en Nederland?

Daley Blind: ,,Ik denk dat Portugal een zeer goed elftal heeft. Een elftal met jonge spelers en met ervaring, ze kunnen uit het niets een doelpunt maken. Ze spelen ook nog eens thuis, het publiek zal er achter zijn. We hadden tegen Engeland trouwens ook al het gevoel uit te spelen.’’

Georginio Wijnaldum: ,,We zijn allebei favoriet, we zijn echt aan elkaar gewaagd. Ze hebben talent en ervaring en dat hebben wij ook.’’

Wat hebben jullie geleerd van de oefenwedstrijd?

Wijnaldum: ,,We speelden toen ook eerst tegen Engeland en daarna tegen Portugal. We speelden in een ander systeem. We maakten drie goals, maar we eindigden niet goed. We hadden in de slotfase minder moeten verdedigen en meer goals moeten maken. Maar dit is een heel andere wedstrijd. Dit is een finale. We spelen een ander spelsysteem.’’

Hoe moet je Ronaldo bedwingen?

Blind: ,,Met Ajax waren we bezig met het bestrijden van Juventus. Nu willen we Portugal bestrijden. Niet alleen Ronaldo. We hebben voldoende beelden gezien om een idee te hebben.’’

Quote We zijn allemaal heel hongerig. We kunnen de eerste Nations League winnen, dan gaan we de boeken in. Daley Blind

Is het winnen van prijzen op dit moment belangrijk voor Oranje?

Blind: ,,In een finale staan met een land, dat is iets anders dan met een club. We hebben een fantastische groep. We zijn allemaal heel hongerig. We kunnen de eerste Nations League winnen, dan gaan we de boeken in. We hebben mooie wedstrijden gespeeld die ervoor hebben gezorgd dat we hier staan.’’

Wijnaldum: ,,Een prijs laat zien dat je op de goede weg bent. Voor Oranje is het extra mooi omdat we uit een moeilijke periode komen. Dat motiveert extra.’’

Is Virgil van Dijk straks de wereldvoetballer van het jaar?

Wijnaldum: ,,Het is niet aan ons om te beslissen of hij wordt gekozen tot de beste speler ter wereld. Voor ons is hij dat wel, hij is de beste verdediger ter wereld.’’

Volledig scherm Daley Blind tijdens de training op het veld van SC Braga. © ANP

Nogmaals Ronaldo. Drie goals tegen Zwitserland, zorgt dat voor zorgen?

Blind: ,,Iedereen kent zijn kwaliteiten. We moeten Portugal stoppen. Dat is wat we gaan proberen. Niet alleen Ronaldo.’’

Wijnaldum: ,,Ik ben blij dat hij speelt. Dit is een mooie test voor ons. Maar Portugal is niet alleen Ronaldo. Maar hij heeft een grote invloed op hun team. Hij kan duels beslissen.’’

Hoe is het om te spelen met De Ligt en Van Dijk?

Blind: ,,Het is comfortabel om met die jongens te spelen. De Ligt is een groot talent. Maar onze verdediging begint voorin. Kijk maar naar de goals die we maakten tegen Engeland.’’

Daley, je speelde de meeste wedstrijden van allemaal. Is het lastig om je op te laden?

Blind: ,,Ik kan me uiteraard nog wel eenmaal opladen voor een finale. Daar heb ik geen ‘Snelle Jelle’ voor nodig.’’

Jullie misten twee grote eindtoernooien. Nu staan jullie in de finale van de Nations League. Hoe kon dat, op het oog, zo snel zijn omgedraaid?

Blind: ,,We hadden lastige tijden. Maar we staan er weer. We hadden een zware poule met Duitsland en Frankrijk, maar we staan hier en gaan de goede kant op. We kijken vooruit en willen meer.’’

Wat vond je van Portugal tegen Zwitserland?

Blind: ,,Het was een open wedstrijd. Na de 1-1 kon het beide kanten op vallen. Maar Ronaldo maakt dan het verschil.’’

Wijnaldum: ,,Ik heb niet naar die wedstrijd gekeken, ik kan er geen antwoord op geven.’’

Wat raden jullie De Ligt eigenlijk aan: de Premier League of Barcelona?

Wijnaldum: ,,Hij moet zijn hart volgen. Dat is het beste.’’

Blind: ,,Hij is een enorm talent, hij kan overal spelen. We gaan geen druk op zijn besluit zetten. Hij moet zelf beslissen.’’