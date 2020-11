Bloedfanatieke Doesburg werd op zijn 43ste nog kampioen met PSV: ‘Hij kon helemaal uit z'n plaat gaan’

,,En gedreven. Niet normaal. Pas toen hij 43 was, stopte het voor hem en ik weet nog dat hij er ziek van was dat zijn contract niet werd verlengd”, zegt Van Breukelen over de Rotterdammer en oud-Spartaan. ,,Pim was kiezelhard en trainde zich helemaal lens. Zijn carrière liep lang als een rode draad door de mijne. Ik kwam hem om de een of andere reden altijd weer tegen. Bij mijn debuutwedstrijd in de eredivisie al. In 1977 was ik twintig en stonden we met FC Utrecht voor de uitwedstrijd op Het Kasteel, bij Sparta. Doesburg kwam vlak voor het eerste fluitje naar me toe, keek afkeurend naar mijn handschoenen en zei dat ik daar geen ballen mee kon tegenhouden.”